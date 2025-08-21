Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với tuyến cao tốc Hòa Liên – Túy Loan và các tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, 13 dự án cao tốc do Nhà nước đầu tư, gồm: Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, Bùng – Vạn Ninh, Vạn Ninh – Cam Lộ, Hòa Liên – Túy Loan, Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Chí Thạnh, Chí Thạnh – Vân Phong, Vân Phong – Nha Trang, Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau, sẽ được tổ chức thu phí trong vòng 7 năm kể từ khi đưa vào khai thác.

3 dự án cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh dự kiến thu phí từ năm 2026



Trong số này, 4 dự án gồm Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Chí Thạnh – Vân Phong, Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau hiện vẫn đang trong quá trình thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025; các dự án còn lại đã được thông xe.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất hai mức phí:

1.300 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn khi lưu thông trên cao tốc đạt chuẩn 4 làn xe và có làn dừng khẩn cấp liên tục.

...

900 đồng/km đối với cao tốc 4 làn xe nhưng làn dừng khẩn cấp chưa liên tục.

Theo tính toán, khi triển khai thu phí tại 13 tuyến cao tốc này, sau khi trừ chi phí vận hành, ngân sách Nhà nước có thể thu về gần 2.500 tỷ đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng phê duyệt phương án khai thác với 5 dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1 đầu tư bằng vốn ngân sách, gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây. Các tuyến này cũng sẽ bắt đầu thu phí từ tháng 1/2026.

Sau thời gian 7 năm thu phí, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục nghiên cứu, tính toán phương án quản lý, khai thác hạ tầng phù hợp nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, duy tu công trình và cân đối nguồn lực cho phát triển giao thông.

Tác giả: Ngọc Tình

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn

