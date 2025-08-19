Hà Tĩnh: Thả cá thể khỉ mốc quý hiếm về rừng tự nhiên

Trước đó, ngày 17/8, ông Đinh Thận (sinh năm 1955, trú tại thôn 8, xã Hương Xuân) phát hiện một cá thể khỉ nặng khoảng 4kg xuất hiện trong vườn nhà. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, gia đình ông Thận đã chủ động liên hệ và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Cá thể khỉ này là khỉ mốc có tên gọi khoa học là Macaca assamensis thuộc nhóm IIB cần được bảo tồn. Ảnh: NDCC



Ngày 18/8, Hạt Kiểm lâm Hương Khê đã phối hợp với Công an xã Hương Xuân, Đồn Biên phòng Bản Giàng và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp & Dịch vụ Chúc A tiếp nhận cá thể khỉ, sau đó tiến hành thả về rừng theo quy định tại Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cá thể này là khỉ mốc có là tên khoa học Macaca assamensis, thuộc nhóm IIB – loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn.

Việc thả cá thể khỉ mốc về tự nhiên không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chung tay gìn giữ các loài động vật hoang dã quý hiếm.

Tác giả: Phúc Ân

Nguồn tin: Báo Công Luận

