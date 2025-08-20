Bích Tuyền chỉ trích Liên đoàn bóng chuyền thế giới "thiếu công bằng, minh bạch"

Tối 19-8, trên trang cá nhân, chủ công 25 tuổi chia sẻ tâm thư gửi đến người hâm mộ: "Đầu tiên, Tuyền muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi và đồng hành, ủng hộ Tuyền cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Thành tích vô địch vòng 2 SEA V-League là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và là giấc mơ đã thành sự thật. Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của Tuyền.

VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền



Hôm nay, Tuyền xin thông báo sẽ không tham dự giải vô địch thế giới sắp tới. Đây là một quyết định Tuyền đã cân nhắc kỹ lưỡng và nhận được sự tôn trọng từ Ban huấn luyện cùng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

Lý do Tuyền đưa ra quyết định này không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn bóng chuyền Thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của vận động viên. Với Tuyền, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tuyền cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các vận động viên. Tuyền tin rằng mọi vận động viên đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng.

...

Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Tuyền đã quyết định rút lui. Tuyền sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tuyền tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới. Một lần nữa, Tuyền xin cảm ơn mọi người. Tuyền mong sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng đội của Tuyền tại giải đấu sắp tới".

Việc Bích Tuyền rút lui khiến tuyển nữ Việt Nam chỉ còn lại 13 cầu thủ cho giải đấu quan trọng tại Thái Lan. Đây được xem là tổn thất lớn bởi cô là “cỗ máy ghi điểm” hàng đầu, từng lập kỷ lục 45 điểm giúp Việt Nam hạ Thái Lan để lên ngôi.

Sự vắng mặt của Bích Tuyền chắc chắn là mất mát lớn. Tuy nhiên, với dàn cầu thủ trẻ giàu khát vọng và sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển Việt Nam vẫn hướng tới mục tiêu tạo nên dấu ấn ngay trong lần đầu góp mặt tại sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Tác giả: Lê Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn

