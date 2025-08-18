Hôm nay, Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Bhutan là quốc gia ở khu vực Nam Á, nằm hoàn toàn trên dãy Himalaya, tiếp giáp Trung Quốc ở phía Bắc và Ấn Độ ở phía Nam, Đông, Tây. Bhutan có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy điện và du lịch. Đặc biệt, Bhutan không đo lường sự phát triển kinh tế bằng chỉ số GDP thông thường, mà bằng chỉ số Tổng Hạnh phúc Quốc dân (Gross National Happiness - GNH).

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước. Đây là chuyến thăm của một lãnh đạo cấp cao nhất Bhutan đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema. (Nguồn: Getty Images)



Việt Nam và Bhutan có quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường trao đổi điện nhân các dịp sự kiện. Hai bên cũng có một số hoạt động tiếp xúc và trao đổi đoàn.

Tại các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Bhutan thường phối hợp với nhau. Bhutan đã ủng hộ Việt Nam ứng cử Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) nhiệm kỳ 2015 - 2018, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028. Việt Nam đã ủng hộ Bhutan ứng cử Ủy ban Công ước quyền trẻ em (CRC) nhiệm kỳ 2025 - 2029.

...

Hiện nay, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Bhutan còn khiêm tốn, với kim ngạch thương mại song phương ở mức xấp xỉ 20.000 USD/năm. Việt Nam xuất siêu chủ yếu sang Bhutan các mặt hàng gỗ, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, hàng hóa khác. Ngoài ra, Việt Nam hiện có 2 dự án đầu tư tại Bhutan, với tổng số vốn đăng ký là 937.000 USD.

Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, tâm linh. Theo thông tin của Chính phủ Bhutan, dự kiến từ năm 2025, Bhutan Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng giữa Việt Nam và Bhutan với 10 chuyến bay khứ hồi cố định, xuất phát từ TP.HCM. Ngoài ra, hai nước còn nhiều tiềm năng trong hợp tác nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới.

Theo dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và tham dự một số hoạt động quan trọng khác.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

