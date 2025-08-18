Áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa rất to

Hồi 10 giờ ngày 18/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2°N – 108,2°E, cách đặc khu Bạch Long Vĩ 115km về phía Nam Đông Nam; gió mạnh nhất cấp 6–7 (39–61km/h), giật cấp 9. Đến 12 giờ cùng ngày, vị trí tâm ở 19,4°N – 108,0°E, cách Bạch Long Vĩ khoảng 85km về phía Đông Nam, cường độ gió không đổi. Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15km/h.

Dự báo đến 10 giờ ngày 19/8, tâm bão ở trên khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc (21,8°N – 107,1°E), gió cấp 6, giật cấp 8; sau đó tiếp tục suy yếu và đến đêm 19/8 tan dần thành vùng áp thấp trên đất liền Quảng Tây (Trung Quốc).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 18,5°N và phía Tây kinh tuyến 109,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 tại vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn).

Gió mạnh, biển động dữ dội

Trong 24 giờ tới, vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9; sóng cao 2,0–3,5m; biển động mạnh. Phía Đông khu vực Nam Quảng Trị gió cấp 6–7, giật cấp 9, sóng cao 2,0–3,5m, đêm gió giảm dần.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 11 giờ ngày 18/8/2025. (Ảnh Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

...



Từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) và giữa Biển Đông gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2,0–3,5m, biển động.

Ngày và đêm 18/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào, dông, nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng trên 3,5m. Sáng 19/8, Bắc vịnh Bắc Bộ còn gió cấp 6, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2 tại vùng biển Khánh Hòa – Lâm Đồng; cấp 3 tại vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Đông Nam Quảng Trị.

Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Trên đất liền, từ chiều 18/8, ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Mưa lớn kéo dài từ ngày 18 đến đêm 19/8 tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng phổ biến 50–150mm, có nơi trên 300mm; Nghệ An, Hà Tĩnh mưa 30–60mm, có nơi trên 150mm.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có nguy cơ cao gặp gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy.

Tác giả: Minh Lý



Nguồn tin: Báo Công Lý

