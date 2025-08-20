Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích ở rừng Cúc Phương

Thi thể anh Nguyễn Quốc M. (SN 1992, trú tại TP. Hải Phòng) được phát hiện dưới một hốc hang đá ở sườn dốc trong rừng, cách động Sơn Cung (nơi anh M. để lại ba lô và vật dụng cá nhân) khoảng hơn 500m về phía bìa rừng.

Do địa hình nơi phát hiện nạn nhân phức tạp và hiểm trở nên dự kiến phải mất nhiều giờ mới có thể đưa thi thể ra khỏi hiện trường.

Anh Nguyễn Quốc M.



Trước đó, như Báo Công lý đã đưa tin, chiều 13/8, anh Nguyễn Quốc M. vào VQG Cúc Phương thuê phòng nghỉ lại trong khu vực Bống, nơi không có sóng điện thoại và cách cổng vườn gần 20 km.

Sáng 14/8, anh M. đi bộ tham quan cây chò chỉ nghìn năm, cách chỗ nghỉ 3km. Khi tới khu vực động Sơn Cung, anh để ba lô ở cửa động rồi đi vào trong.

...

Chiều cùng ngày, khi du khách đi tham quan động Sơn Cung thấy có ba lô bỏ lại và giấy tờ tùy thân cùng điện thoại nên đã chụp ảnh báo cáo VQG.

Ngay sau khi nhận được thông tin, VQG Cúc Phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhiều khu vực trong rừng già nhưng không có kết quả. Đến trưa 15/8, người thân của anh M. đã có mặt tại VQG để theo dõi quá trình tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người và chó nghiệp vụ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.



Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người và chó nghiệp vụ nỗ lực tìm kiếm anh M. Tuy nhiên, những ngày qua, mưa lớn, địa hình rừng rậm, trơn trượt gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh M., cách cửa động Sơn Cung khoảng hơn 500m phía ngoài rừng.

Tác giả: Nguyễn Sự



Nguồn tin: Báo Công Lý

