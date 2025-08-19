Hà Tĩnh khởi công 3 dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sáng 19/8, cùng với cả nước, Hà Tĩnh tổ chức khởi công 3 dự án lớn chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước - kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Chủ đầu tư và cơ quan chức năng thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng. Ảnh: HN.



Thứ nhất, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư hơn 13.276 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án được Thủ tướng Chính phủ cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 639/QĐ-TTg ngày 13/7/2024, vị trí đặt tại lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng với quy mô gần 965 ha.

Hệ thống máy móc tại Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng sẵn sàng khởi động xây dựng dự án. Ảnh: HN.



Thứ 2, Dự án xây dựng khu tái định cư tại thôn Liên Vinh - phường Hà Huy Tập có tổng vốn đầu tư là 37 tỷ đồng. Đây là khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh, do UBND phường Hà Huy Tập làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 4,9ha, dự kiến hình thành 85 lô đất diện tích từ 150 - 300m2.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án xây dựng khu tái định cư tại thôn Liên Vinh - phường Hà Huy. Ảnh: CK.

...



Dự án xây dựng khu tái định cư tại thôn Liên Vinh - phường Hà Huy Tập là dự án tái định cư đầu tiên của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh.

Người dân quan tâm theo dõi lễ khởi công Dự án xây dựng khu tái định cư tại thôn Liên Vinh - phường Hà Huy Tập. Ảnh: CK.



Thứ 3, Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen) - giai đoạn II với tổng mức đầu tư là 550 tỷ đồng. Dự án do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, có tổng diện tích sàn hơn 46.200m2 với 3 toà nhà cao 12 tầng, hơn 500 căn hộ; 41 căn nhà ở thương mại cao 3 tầng với hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi thể dục, thể thao, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiện ích khác.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh. Ảnh: HN.



Tổng mức đầu tư của 3 dự án tại Hà Tĩnh đạt hơn 13.800 tỷ đồng.

Việc khởi công xây dựng và khánh thành các dự án tại Hà Tĩnh nói riêng, cả nước nói chung, góp phần tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025 và những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống Nhân dân.

Tác giả: Hạnh Nguyên - Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

