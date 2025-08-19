Người đàn ông bị đ.u.ố.i n.ư.ớ.c t.ử v.o.n.g khi đi câu cá

Ngày 18/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước ở sông Cầu Đông.

Trước đó, vào khoảng 11h20 ngày 18/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tin báo về vụ việc có người đuối nước ở sông Cầu Đông.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa lơn bờ. Ảnh: Trần Tuấn.

Đến 11h40 cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị chìm dưới sông.

Được biết, nạn nhân là Nguyễn Hữu T. (SN 1983, trú xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân trong lúc câu cá bị cá kéo cần câu ra xa nên đã bơi ra sông để lấy cần câu, nhưng không may bị đuối nước.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

