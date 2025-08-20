Bộ trưởng Lương Tam Quang điện đàm với Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng

Bộ trưởng Lương Tam Quang. (Ảnh: TTXVN)



Nhất trí với đánh giá của đồng chí Vương Tiểu Hồng về kết quả hợp tác giữa hai Bộ Công an thời gian qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh nhiều nội dung nổi bật, trong đó hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đạt kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai Bộ, nhất là trong đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, giải cứu nạn nhân, truy bắt tội phạm và quản lý xuất nhập cảnh trái phép.

Các cơ chế hợp tác tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, là diễn đàn trao đổi những vấn đề chiến lược, thảo luận giải pháp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ Đảng, chế độ; đồng thời tham mưu lãnh đạo cấp cao hai nước xử lý ổn thỏa các vấn đề nảy sinh, kiểm soát bất đồng, củng cố lòng tin chiến lược.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Hành chính công và An toàn của Quốc hội Hàn Quốc Shin Jung Hoon.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an Việt Nam tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Hành chính công và An toàn của Quốc hội Hàn Quốc Shin Jung Hoon. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)



Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn ngài Chủ nhiệm và Ủy ban Hành chính công và An toàn Quốc hội Hàn Quốc đã tạo điều kiện để các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Hàn Quốc viện trợ nhiều dự án, trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp với nhiều thách thức mới, hai bên cần tiếp tục củng cố lòng tin chính trị, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, an ninh-quốc phòng, kinh tế, khoa học-công nghệ, lao động, y tế, giáo dục, nhằm phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng xứng tầm.

Nguồn tin: Báo Nhân Dân

