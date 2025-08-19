Học sinh Hà Tĩnh tựu trường từ ngày 22/8

Học sinh lớp 1 sẽ tựu trường từ ngày 22/8.



UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên toàn địa bàn tỉnh. Theo đó, học sinh sẽ tựu trường vào ngày 29/8. Riêng học sinh các lớp đầu cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, vào ngày 22/8.

Học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1/2026; toàn bộ chương trình năm học phải hoàn thành trước ngày 31/5/2026. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS sẽ hoàn tất trước ngày 30/6/2026. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp được yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6/2026. Các kỳ thi cấp quốc gia khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, còn các kỳ thi cấp tỉnh do Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch và tổ chức theo quy định.

Về nghỉ lễ, các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định hiện hành. Riêng Tết Nguyên đán Bính Ngọ, học sinh được nghỉ từ ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 23/2/2026 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh.

Trong trường hợp có thiên tai, dịch bệnh hoặc các tình huống bất thường khác khiến việc dạy học bị gián đoạn, các cơ sở giáo dục được phép chủ động cho học sinh nghỉ sau khi báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời phải bố trí dạy học bù nghiêm túc để đảm bảo kế hoạch năm học.

Tác giả: Phương Hồ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn