Tạm giữ cha vợ dùng xà beng đánh tử vong con rể

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h tối 17/8, sau khi anh Th. đi nhậu và trở về nhà thì bị A’ Rơng (cha vợ, nhà sát bên cạnh) chửi bới.

Lúc này, anh Th. bực tức nên đã cầm một cái rựa chém vào mái tôn phía sau nhà của cha vợ. Chém xong, anh Th. cảm thấy hối hận nên cất dao rựa và đi sang nhà A’Rơng để xin lỗi.

Đối tượng A' Rơng và chiếc xà beng dùng để đánh tử vong con rể.



Vậy nhưng, A’Rơng đã cầm một cây xà beng tự chế dài khoảng 70 cm, đập 1 phát trúng vào đầu của con rể khiến anh Th. ngã xuống. Người nhà thấy sự việc chạy tới can ngăn và đỡ nạn nhân vào nhà.

...

Lúc này trên vùng đầu có vết máu nhưng anh Th. không đi bệnh viện mà đi vào trong giường ngủ. Đến khoảng 1h ngày 18/8, gia đình phát hiện anh Th. đã tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin sự việc, các trinh sát hình sự của Tổ công tác số 5 (Công an tỉnh Gia Lai) và Công an phường Hội Phú đã nhanh chóng rà soát địa bàn nhằm truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 14h30’ cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện A’Rơng đang ở tại bãi đất trống thuộc khu vực thao trường bắn trên đường Lý Chính Thắng (phường Hội Phú) nên đã tiếp cận, vận động đối tượng ra đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ đối tượng A'Rơng để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Sỹ



Nguồn tin: Báo Công Lý

