Xuất hiện tại đám cưới con trai, mẹ chú rể diện chiếc váy khiến ai nấy ngán ngẩm

Một lễ cưới gần đây ở Hà Bắc (Trung Quốc) đã gây xôn xao khi mẹ chồng ăn mặc lộng lẫy, nhiều lần xuất hiện ở vị trí trung tâm, vô tình chiếm "spotlight" khiến cô dâu bị lu mờ.

Theo đoạn video lan truyền, từ phòng trang điểm, bà Trương Quế Phân, mẹ chú rể diện một chiếc váy đuôi cá màu xám đính đá, đội vương miện và đeo trang sức lấp lánh.

Thêm vào đó, khi chụp ảnh gia đình, chú rể lại đứng sát mẹ, khoác vai bà, bỏ mặc vợ, khiến nhiều khách mời nhầm bà là… cô dâu.

Suốt buổi lễ, bà liên tục thay cô dâu giao lưu, mời chào khách, phát biểu dài nhưng chỉ nói về con trai, hầu như không nhắc đến con dâu hay thông gia.

Đoạn video "mẹ chồng lấn át con dâu" nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Có người cho rằng mẹ chồng chỉ quá vui và muốn đẹp trong ngày trọng đại nhưng cũng không ít ý kiến chỉ trích bà thiếu tinh tế.

Gia đình cô dâu cũng bóng gió trên mạng xã hội: "Con gái hạnh phúc là được, người lớn nên giữ đúng vai trò". Trong khi đó, mẹ chú rể phân trần rằng video đã bị cắt ghép để "dìm" bà, chứ bà không hề có ý "lấn át" cô dâu.

"Con nào cũng là con, tôi yêu quý nên mới tác hợp cho chúng. Tôi muốn lộng lẫy trong ngày trọng đại của các con thì có gì sai? Đừng cắt ghép, bóp méo sự thật. Mẹ nào mà không thương con, tôi "chèn ép" con dâu làm gì mà đặt điều cho tôi?", người phụ nữ giải thích.

Tuy nhiên, dân mạng còn chú ý đến hành động "khoác vai mẹ, bỏ mặc cô dâu" của chú rể. Nhiều người cho rằng không chỉ mẹ chồng muốn gây chú ý, mà chú rể cũng thiếu tinh tế, khiến cô dâu sượng sùng.

Trước đó, sự việc mẹ chú rể trồng cây chuối giữa đám cưới con trai cũng gây tranh cãi tại Trung Quốc.

Theo video do Sohu đăng tải, trong ngày cưới của con trai, người mẹ bước lên sân khấu với dáng vẻ rạng rỡ, diện bộ sườn xám đỏ nổi bật. Nhưng thay vì gửi lời chúc phúc hay cùng cô dâu chú rể khiêu vũ nhẹ nhàng, bà bất ngờ thực hiện màn "trồng chuối" ngay giữa sân khấu và tiếp tục di chuyển bằng tay dọc khắp sân khấu, khiến nhiều khách mời sững sờ.

Vì bà đang mặc váy, hành động này lập tức trở thành một pha "phản cảm". Một vị khách phải chạy lên giữ váy giúp bà để tránh tình huống nhạy cảm. Trong khi đó, biểu cảm của cô dâu lộ rõ vẻ không hài lòng, còn chú rể đứng cạnh cũng chỉ biết "đứng hình" trong im lặng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phản đối. Một số khách mời tỏ ra thích thú, vỗ tay cổ vũ và bật cười nghiêng ngả trước màn trình diễn "có một không hai" của mẹ chú rể.

Sau khi đoạn video lan truyền, cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người lên án hành vi của mẹ chú rể là "kém duyên", phá vỡ không khí trang trọng của hôn lễ và thể hiện sự thiếu tế nhị của người lớn tuổi trong những dịp trọng đại. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến ôn hòa hơn cho rằng, có thể người mẹ chỉ đơn thuần muốn mang đến niềm vui độc đáo trong ngày trọng đại của con trai, không hề có ác ý.

Dẫu vậy, sự việc cũng là lời nhắc nhở rằng, trong những buổi lễ mang tính thiêng liêng như đám cưới, việc giữ chừng mực và tôn trọng vai trò trung tâm của cô dâu chú rể là điều tối quan trọng. Một khoảnh khắc "vui quá đà" không chỉ làm phai nhòa ý nghĩa buổi lễ mà còn có thể để lại ấn tượng không đẹp, thậm chí khiến nhân vật chính phải mang cảm giác khó xử suốt đời.

