Đêm nào cũng thấy chồng lẻn sang phòng làm việc, lén nhìn qua khe cửa tôi rụng rời chân tay, đau hơn khi biết bí mật phía sau

Tôi lấy chồng được hơn ba năm. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vốn dĩ không có sóng gió gì lớn, cũng không quá lãng mạn nhưng yên bình. Thế nhưng, gần đây tôi bắt đầu nhận thấy chồng có những biểu hiện lạ. Đêm nào cũng vậy, khi tôi tưởng anh đã ngủ say bên cạnh, chỉ một lát sau lại thấy tiếng động khe khẽ. Mở mắt ra thì không thấy anh đâu. Ban đầu tôi nghĩ anh khát nước hoặc cần đi vệ sinh, nhưng nhiều ngày liên tiếp tình trạng ấy lặp lại khiến tôi không khỏi nghi ngờ.

Một đêm, vì quá tò mò, tôi giả vờ ngủ rồi lặng lẽ bước theo anh. Thấy chồng đi về phía phòng làm việc, khép cửa lại, bật máy tính. Tim tôi đập thình thịch. Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa, không dám thở mạnh. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi rụng rời chân tay.

Một đêm, vì quá tò mò, tôi giả vờ ngủ rồi lặng lẽ bước theo anh và phát hiện bí mật động trời. Ảnh minh họa



Anh ngồi trước màn hình, gương mặt chăm chú, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Nhưng điều làm tôi sững sờ là nội dung anh đang theo dõi. Không phải phim ảnh, cũng chẳng phải tài liệu công việc như tôi từng nghĩ. Màn hình hiện lên những trang mạng trò chuyện kín, nơi có đủ kiểu người với những cuộc đối thoại mà chỉ thoáng qua thôi tôi cũng thấy đỏ mặt. Tôi không dám tin vào mắt mình. Người chồng điềm đạm, mẫu mực bấy lâu nay lại có thói quen bí mật như vậy.

Tôi lùi lại, dựa vào tường, trong lòng hỗn loạn. Một phần tôi muốn xông vào hỏi thẳng cho ra nhẽ. Phần khác lại sợ nếu vội vàng thì hôn nhân sẽ tan vỡ. Đêm ấy, tôi trở về giường mà mắt mở trừng trừng đến sáng, chỉ chực rơi nước mắt.

Ngày hôm sau, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Nhưng lòng tôi rối như tơ vò. Bao câu hỏi cứ dồn dập hiện ra: Anh đã làm vậy bao lâu? Liệu chỉ dừng ở trò chuyện trên mạng hay còn điều gì khuất tất hơn? Phải chăng tôi đã bỏ bê chồng nên anh mới tìm niềm vui bên ngoài?

Những ngày tiếp theo, tôi để ý kỹ hơn. Đúng như dự đoán, hầu như đêm nào anh cũng lặp lại hành động ấy. Càng quan sát, tôi càng đau lòng. Trước mặt tôi, anh vẫn là người chồng trách nhiệm, quan tâm gia đình, nhưng sau lưng lại giấu một góc tối. Tôi cảm giác như mình bị phản bội, dù anh chưa trực tiếp ngoại tình.

...

Tôi đem chuyện này kể cho một người bạn thân. Cô ấy khuyên tôi đừng vội kết luận, có thể đó chỉ là thói quen giải tỏa tâm lý chứ chưa hẳn anh có ý định phản bội. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, việc lén lút giữa đêm cũng đủ khiến tôi tổn thương.

Dẫu biết chưa có sự phản bội thể xác, nhưng với tôi, đây cũng là một vết nứt trong niềm tin vợ chồng. Ảnh minh họa



Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định phải đối thoại thẳng thắn. Một buổi tối, khi chồng vừa định sang phòng làm việc, tôi gọi anh ngồi xuống. Tôi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói rằng mình đã biết mọi chuyện. Anh thoáng giật mình, mặt đỏ bừng, rồi im lặng thật lâu. Cuối cùng, anh thú nhận quả thực có vào những phòng trò chuyện ấy, ban đầu chỉ là tò mò, sau thành thói quen khó bỏ. Anh khẳng định chưa bao giờ đi quá giới hạn hay gặp gỡ ai bên ngoài.

Nghe xong, tôi vừa thở phào vừa nghẹn ngào. Dẫu biết chưa có sự phản bội thể xác, nhưng với tôi, đây cũng là một vết nứt trong niềm tin vợ chồng. Tôi nói thẳng rằng mình rất thất vọng, cảm giác bị lừa dối. Anh lặng lẽ xin lỗi, hứa sẽ xóa hết tài khoản, cố gắng thay đổi.

Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn để mắt theo dõi. Thật may là anh đã giữ lời, không còn những lần lén lút nửa đêm. Chúng tôi cũng dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, chia sẻ. Tôi nhận ra, đôi khi hôn nhân không chỉ tan vỡ vì một lần phản bội rõ ràng, mà còn vì những bí mật âm thầm bào mòn niềm tin.

Viết ra những dòng này, tôi muốn gửi gắm một điều: Là vợ chồng, quan trọng nhất vẫn là sự thẳng thắn. Nếu có khúc mắc, hãy nói chuyện trực tiếp thay vì giấu giếm. Bởi một khi niềm tin đã rạn nứt, dù có hàn gắn cũng không bao giờ còn nguyên vẹn như ban đầu. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ là lời nhắc nhở cho nhiều người vợ, người chồng khác – hãy trân trọng nhau và giữ gìn sự trong sáng trong đời sống hôn nhân.

Tâm sự của độc giả!

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn

