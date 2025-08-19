Chồng 75 tuổi đòi ly hôn vợ vì yêu cô người mẫu AI

Theo Beijing Daily, ông Jiang, 75 tuổi, trong một lần lướt mạng xã hội đã tình cờ thấy một avatar nữ được tạo bởi AI. Với những người quen thuộc với avatar kỹ thuật số, cô gái này rõ ràng là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, nhưng với con mắt của ông Jiang, vốn chưa quen với thế giới kỹ thuật số – cô gái ấy lại là một thiếu nữ duyên dáng, biết lắng nghe, biết trò chuyện và ngày ngày đem đến cho ông những niềm vui nhỏ bé. Ngay cả chi tiết khẩu hình không khớp với giọng nói cũng không đủ để khiến ông nghi ngờ.

Ảnh minh họa (Nguồn AI)



Dần dần, ông Jiang coi những dòng tin nhắn vô hồn từ “người yêu” là điểm sáng trong cuộc sống thường nhật. Đến mức, sau khi bị vợ trách móc vì mải mê điện thoại, ông thẳng thừng tuyên bố muốn chia tay người bạn đời mấy chục năm để “đi theo tiếng gọi tình yêu” từ nhân vật ảo.

May mắn thay, các con của ông đã kịp thời phát hiện, kiên nhẫn giải thích cách AI hoạt động và sự thật rằng người tình trong mộng kia hoàn toàn không tồn tại. Nhờ đó, ông Jiang mới tỉnh ngộ và chấm dứt ảo vọng.

Thế nhưng theo giới chuyên gia, trường hợp này không hề cá biệt. Ở Trung Quốc, ngày càng nhiều người cao tuổi, đặc biệt là những người cô đơn hoặc hạn chế về đi lại đang trở thành đối tượng dễ bị cuốn vào những sản phẩm ảo do AI tạo ra.

Từ các chuyên gia mặc vest sang trọng, MC thời sự trông sống động như thật, đến nữ sinh dễ thương, vô số hình tượng ảo được dựng lên để đánh trúng nhu cầu tình cảm của người dùng. Không ít trường hợp, những nhân vật này bị khai thác để quảng bá sản phẩm, dụ dỗ người già tiêu tiền vô tội vạ; thậm chí còn phục vụ mục đích tuyên truyền hay tạo sự phụ thuộc về cảm xúc.

Các chuyên gia khuyến nghị các gia đình cần theo sát hoạt động online của người thân lớn tuổi, đặc biệt khi họ dành quá nhiều thời gian bên điện thoại, máy tính bảng. Bởi lẽ, AI tuy mang lại nhiều tiện ích nhưng với những người dễ tổn thương, nó có thể trở thành “cái bẫy ảo” vô cùng nguy hiểm.

Tác giả: T.Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn

