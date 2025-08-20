Người dân ngóng chờ ngày tái định cư, đại lộ Tây Thăng Long “sáng cửa” ngày về đích

Bước ngoặt trong bố trí tái định cư, xóa bỏ rào cản cuối cùng

“Bây giờ sửa chữa thì không được sửa chữa nhưng nó xuống cấp, tôi chỉ mong nhanh chóng giải phóng cho tôi lấy chỗ tái định cư mới để làm gian cửa gian nhà ở cuối đời”, bà Đỗ Thị Huệ, bộc bạch.

Mong mỏi ấy không chỉ của riêng bà Huệ, mà còn là tâm tư chung của hàng trăm hộ dân nằm trong diện thu hồi đất phục vụ dự án đại lộ Tây Thăng Long. Sau nhiều năm chờ đợi, họ khao khát sớm được bố trí nơi ở mới để ổn định cuộc sống, dựng lại mái ấm và tạo dựng sinh kế.

Việc GPMP dự án đại lộ Tây Thăng Long nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân (Ảnh: Tiền Phong)

Trên thực địa, đoạn tuyến qua phường Đông Ngạc đã cơ bản hoàn thành giải phóng đất nông nghiệp, nhiều đoạn đường đã thi công xong. Tuy nhiên, đoạn dài khoảng 400 m nối với đường Phạm Văn Đồng vẫn vướng hơn 3 ha đất ở của 454 hộ dân. Điểm nghẽn lớn nhất là người dân chưa đồng thuận với phương án tái định cư bằng căn hộ chung cư. Bởi ở xã Ô Diên và phường Đông Ngạc, đa số các hộ dân sinh sống nhiều thế hệ trên đất thổ cư, gắn bó với nhà mặt đất, sân vườn rộng rãi, cùng thói quen kinh doanh hoặc sản xuất nhỏ tại gia.

Bước ngoặt đến vào ngày 11/7, khi UBND phường Đông Ngạc (mới) gửi văn bản đề xuất lên UBND TP. Hà Nội về việc chấp thuận bố trí tái định cư bằng đất thổ cư cho các hộ dân tại dự án Tây Thăng Long. Khu đất tái định cư rộng 4,3 ha, hạ tầng đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng tiếp nhận các hộ dân.

Quyết định cho phép tái định cư bằng đất thổ cư thay vì chung cư đã tháo gỡ nút thắt, giúp người dân yên tâm vì hạn chế gian đoạn lối sống, sinh hoạt, thậm chí mở rộng kinh doanh hoặc sản xuất nhỏ tại gia.

Mối lo về nơi ở mới được giải tỏa, nút thắt cuối cùng về tiến độ đại lộ Tây Thăng Long được dỡ bỏ, đã giúp mở đường cho dự án bước vào giai đoạn tăng tốc về đích theo đúng tiến độ - Quý II/2026. Cú hích hạ tầng này nhanh chóng lan tỏa tới hàng loạt dự án bất động sản dọc tuyến, nổi bật nhất là đại đô thị Vinhomes Wonder City.

Hạ tầng khơi thông, đại đô thị tăng tốc

Theo Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, đại lộ Tây Thăng Long được xác định là một trong những trục giao thông chiến lược, kết nối từ khu vực Hồ Tây và phía Bắc cầu Thăng Long tới Sơn Tây. Đây không chỉ là tuyến đường mở rộng không gian đô thị về phía Tây, mà còn là huyết mạch giao thông quan trọng, tạo lực hút đầu tư và thúc đẩy phát triển các khu đô thị quy mô lớn. Vinhomes Wonder City - đại đô thị all-in-one đầu tiên trên trục Tây Thăng Long chính là dự án hưởng lợi nhiều nhất khi tuyến đại độ nghìn tỷ về đích.

Vinhomes Wonder City nằm ngay mặt tiền trục đại lộ Tây Thăng Long

Tại đại đô thị này, hạ tầng nội khu đang được hoàn thiện đồng bộ, từ đường nội bộ, hệ thống điện ngầm, cấp thoát nước đến các tuyến kết nối trực tiếp với trục giao thông huyết mạch mới mở. Song song với đó, các tiện ích trọng điểm như trường học, trung tâm thương mại, công viên, hồ cảnh quan, khu thể thao… cũng được tăng tốc triển khai, định hình diện mạo hoàn chỉnh cho khu đô thị.

Các hạng mục biệt thự, liền kề cũng đang được thi công gấp rút, kèm theo hệ thống dịch vụ vận hành, an ninh,… sẵn sàng kích hoạt, giúp dự án tận dụng tối đa lợi thế từ cú hích giao thông liên vùng, đồng thời tạo lực hút mạnh mẽ với cư dân và nhà đầu tư.

Vinhomes Wonder City đang trong quá trình “nén” giá trị trước khi bật tăng vào thời điểm đại lộ Tây Thăng Long thông xe

Khi đại lộ Tây Thăng Long thông xe vào Quý II/2026, thời gian di chuyển từ Vinhomes Wonder City tới khu vực Tây Hồ (cũ) rút xuống chỉ còn khoảng 15 phút. Hạ tầng chiến lược không chỉ mở kết nối thông suốt với trung tâm và các khu vực lân cận, mà còn tạo bệ phóng để giá trị bất động sản tại đây gia tăng, thiết lập mặt bằng mới.

Chính vì vậy, giới đầu tư am hiểu thị trường đang chớp thời điểm vàng này để “chốt sớm”, bởi sau khi hạ tầng hoàn thiện và đại đô thị đi vào vận hành, mức giá sẽ ở một tầm cao mới. Lúc đó, cơ hội mua vào với ngưỡng giá hấp dẫn như hiện nay sẽ không còn, và biên độ lợi nhuận cũng sẽ thu hẹp đáng kể.

