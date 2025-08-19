Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ảnh: Tạ Hải

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, giai đoạn 2021-2025, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và xác định là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường bảo đảm an ninh, quốc phòng. Các dự án, công trình được khởi công, khánh thành hôm nay đều là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, là biểu tượng của khát vọng, ý chí vươn lên của toàn dân tộc, là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan. Ảnh: Nguyễn Đông

Đáng chú ý, trong sáng nay có 7 công trình giao thông lớn được đồng loạt thông xe, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Trong đó, các đoạn tuyến cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025 gồm: Vũng Áng - Bùng dài hơn 55km; cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,5km; cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5km được thông xe và khớp nối với các đoạn tuyến cao tốc đã hoàn thành trước đó, nối liền trục cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài khoảng 750km.

Cầu Rạch Miễu 2 trước ngày thông xe. Ảnh: Hải Dương

Cũng trong sáng nay, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã tổ chức lễ khánh thành cầu Rạch Miễu 2, về đích sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch.

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối Đồng Tháp và Vĩnh Long, là cầu dây văng thứ 2 do kỹ sư Việt Nam thiết kế, xây dựng, cách cầu hiện hữu 4 km, khánh thành sau gần 4 năm xây dựng. Với mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng, đây là dự án vốn lớn nhất trong các cầu miền Tây.

Tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, đây là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dự án hoàn thành là "mảnh ghép" quan trọng hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện hữu, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời phát huy hiệu quả các công trình đã được xây dựng như: Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, cầu Cổ Chiên, cầu Hàm Luông… rút ngắn thời gian từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh Cao Bằng khởi công giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo hình thức PPP (đối tác công – tư).

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường thông tin, giai đoạn 1 dự án đã được triển khai khẩn trương, quyết liệt từ đầu năm 2024, bước đầu hình thành tuyến cao tốc, phấn đấu thông tuyến vào cuối năm 2025, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

Phối cảnh công trình hầm trên cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Theo nhà đầu tư dự án, giai đoạn 2 sẽ xây dựng hoàn toàn mới đoạn Km93+350 - Km121+060 và mở rộng khoảng 70km nền đường đã đầu tư ở giai đoạn 1 từ 13,5m lên 17m, bổ sung làn dừng khẩn cấp, cầu, hầm, trạm thu phí và hệ thống giao thông thông minh. Tuyến cao tốc dài 121km, tốc độ thiết kế tối đa 80 km/h, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Khi đưa vào khai thác, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, thúc đẩy giao thương, du lịch, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới phía Bắc.

