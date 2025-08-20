Bắt nghi phạm đánh đập rồi hiếp dâm bé gái

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 16/8, anh N.V.M (cư trú xã Phú Tân, tỉnh An Giang) đến Công an xã Phú Tân, trình báo về việc con gái anh tên K.B (SN 2011) đi cùng bạn là M.Đ (SN 2013) đã mất tích vào chiều cùng ngày, nghi vấn bị bắt cóc.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh (áo trắng, hàng đầu) chỉ đạo công tác điều tra, truy bắt đối tượng.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Tân liền triển khai lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng công an và người dân phát hiện B và Đ. bị trói hai tay, hai chân tại một ruộng khoai cao, thuộc khu vực ấp Mỹ Hoá, xã Phú Tân.

Trong đó, B trong tình trạng không mặc quần áo với nhiều thương tích trên người, có dấu hiệu bị hiếp dâm, còn Đ. trên vùng đầu cũng có nhiều vết thương. Cả hai đã được đưa đến Trung tâm y tế Phú Tân cấp cứu, điều trị. Hiện sức khoẻ B và Đức đã ổn định.

Qua xác minh ban đầu nhận thấy có dấu hiệu của tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cố ý gây thương tích”, chưa xác định được đối tượng nên Công an xã Phú Tân báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Xét thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Phú Tân tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng đối tượng gây án.

...

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa ngày 17/8, các trinh sát đã xác định và bắt giữ Thạch Thanh Tuấn đang ở nhà tại ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang.

Thạch Thanh Tuấn khai nhận tại cơ quan công an.



Quá trình điều tra, bước đầu xác định, khoảng 17h ngày 16/8, sau khi đã uống rượu và sử dụng ma túy, Thạch Thanh Tuấn điều khiển xe mô tô đến khu vực ấp Mỹ Hóa 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang. Thấy Đ. điều khiển xe đạp điện chở B., Tuấn tiếp cận rồi rủ cả hai ra ruộng hái dưa hấu ăn. Hai em đồng ý đi theo Tuấn đến khu vực ruộng khoai cao vắng người qua lại.

Tại đây, Tuấn sử dụng cây kiềm (mang theo trong xe) đánh vào đầu B và Đ. để khống chế tinh thần, sau đó thực hiện hành vi xâm hại B. Sau đó, Tuấn trói tay, chân, dùng vải nhét vào miệng B và Đ. để không cho nạn nhân tri hô, rồi lên xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Phan Ánh

Nguồn tin: Báo VOV

