Không gây áp lực, quá tải cho học sinh và giáo viên vùng bão, lũ

... 17 tỉnh, thành cân nhắc cho nghỉ học tránh bão số 4 Ngày 19-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công điện gửi giám đốc sở giáo dục và đào tạo 17 tỉnh, thành phố, gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với mưa bão. Theo đó, để chủ động và linh hoạt trong công tác ứng phó với bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên ngành giáo dục, bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố nói trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, trực ban 24/24 giờ; thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương để có phương án ứng phó kịp thời. Các địa phương cân nhắc cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, đặc biệt ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng do mưa bão. Đồng thời đảm bảo thông tin về lịch học và sự an toàn của học sinh được truyền đạt đầy đủ đến phụ huynh. Ngay sau khi bão tan, tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp, khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn và vệ sinh trước khi đón học sinh quay lại trường. Theo dự báo, đầu giờ chiều nay 19-9, tâm bão số 4 (Soulik) sẽ đi vào đất liền (đổ bộ) các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Trị. Ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, chiều và đêm nay tiếp tục có mưa to đến rất to.