Lái ô tô chạy lấn làn, nữ tài xế vung chân đá vào đuôi xe máy

Vào khoảng 3h30 chiều ngày 2/8, người phụ nữ tên Tian lái chiếc xe SUV màu trắng đã chạy lấn làn và vượt xe khác trái phép tại km 433 của Quốc lộ 248 ở Cam Túc, Trung Quốc.

Điều đáng nói là ngay khi vừa đi qua chiếc xe máy chạy đúng chiều, nữ tài xế này lại dừng ô tô, mở cửa bước xuống, lớn tiếng rồi đạp vào đuôi chiếc xe máy.

Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Một người đàn ông đi cùng trên chiếc Mercedes xuống can ngăn cả đôi bên.

Nữ tài xế lớn tiếng sau khi lấn lần để vượt xe khác.

Ngày 21/8, công an địa phương cho biết, hành vi của nữ tài xế đã vi phạm Luật An toàn Giao thông và các quy định liên quan.

Cục Cảnh sát giao thông đã ra quyết định phạt hành chính 200 Nhân dân tệ và trừ ba điểm trên giấy phép lái xe của người phụ nữ.

Tian cũng đã chủ động xin lỗi người lái xe máy tên Wang qua điện thoại. Wang chấp nhận lời xin và hai bên đã tự nguyện thỏa thuận.

Về hành vi "đá vào đuôi xe máy" của Tian và vụ tranh chấp sau đó, cơ quan công an đã phê bình cả hai bên. Cả hai đều thừa nhận hành vi không đúng mực của mình và xin lỗi về những ảnh hưởng mà nó gây ra.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn