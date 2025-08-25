Bão số 5 giật cấp 17 đang lao nhanh vào Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị với tốc độ 20 km/giờ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 25-8, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 220 km, cách Hà Tĩnh khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam và cách Bắc Quảng Trị khoảng 180 km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo bão số 5 đổ bộ miền Trung từ trưa nay 25-8



Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo đến 16 giờ ngày 25-8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Vị trí tâm bão ở 18,6 độ Vĩ Bắc - 106,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 16,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo cấp 3 trên Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cấp 4 tại vùng ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Đến 4 giờ ngày 26-8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, tâm bão ở 19,1 độ Vĩ Bắc - 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào, sức gió giảm còn cấp 8, giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai duy trì cấp 3 trên Bắc vịnh Bắc Bộ, cấp 4 tại vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/giờ, suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc - 101,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào, sức gió giảm dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên biển, vùng phía Tây khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7 m, riêng vùng gần tâm bão 7-9 m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế, bao gồm đảo Hòn Ngư và Cồn Cỏ, có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 13-14, giật cấp 17; sóng cao 5-7 m, vùng gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội.

Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong đó có các khu vực Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn, gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam Vịnh Bắc Bộ gồm đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2,5-4,5 m, biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão tại ven biển và các đảo từ Hải Phòng đến Bắc Quảng Trị từ 0,5-1,8 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1-1,8 m. Mực nước tại Hòn Dấu (Hải Phòng) ở mức 3,4-3,8 m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,1 m, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 3,6–3,8 m, Hòn Ngư (Nghệ An) 3,4-3,8 m, Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6 m. Nguy cơ ngập úng cao tại vùng trũng thấp ven biển và cửa sông trong chiều và tối 25-8.

Bão số 5 gây mưa rất to trên 700 mm

Trên đất liền, từ gần sáng 25-8, gió mạnh dần lên cấp 8-11, giật cấp 12-14 tại khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị. Riêng Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16. Ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Từ đêm 24-8 đến hết ngày 26-8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Lào Cai và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa lớn diện rộng, lượng phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 250 mm. Riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 700 mm. Nguy cơ mưa với cường suất lớn hơn 200 mm trong 3 giờ.

Cùng thời gian này, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông; TP HCM có mưa rào, dông tập trung chiều và tối. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Từ ngày 25 đến 27-8, Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng 100-250 mm, riêng Trung Lào có nơi trên 500 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển và vùng ven bờ trong bão đặc biệt nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, lồng bè cũng như công trình ven biển. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi và ngập úng cục bộ ở đồng bằng, đô thị.

