'Sốc' một thí sinh đăng ký 231 nguyện vọng: Đủ ngành, đủ trường từ Bắc vô Nam

Một thí sinh đã đăng ký đến 231 nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2025 - Ảnh minh họa: TRẦN HOÀI

Cán bộ tuyển sinh càng bất ngờ hơn khi thấy danh sách nguyện vọng của thí sinh trên không có bất kỳ một quy tắc nào.

Chẳng hạn, nguyện vọng 1 của bạn là vào Học viện Múa Việt Nam. Các nguyện vọng từ 2 đến 7 vào Trường cao đẳng Du lịch Huế, từ 8 đến 11 vào Trường cao đẳng Sài Gòn, còn thứ 12 lại là Trường cao đẳng nghề Yên Bái.

Ngoài ra, bạn cũng đăng ký vào rất nhiều trường cao đẳng ở Đồng Nai, Lâm Đồng, Nghệ An, Hà Nội, Đà Nẵng…

Bên cạnh đó, bạn đặt một số nguyện vọng vào các trường đại học ở TP.HCM, Hà Nội với chuyên ngành trải rộng từ kỹ thuật, ngôn ngữ, xã hội nhân văn đến kinh tế, nghệ thuật.

Qua tìm hiểu, được biết đây là thí sinh L.M.Đ. học tại Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là Phú Thọ).

Trao đổi nhanh với Tuổi Trẻ Online, Đ. cũng rất bất ngờ khi biết số nguyện vọng của mình trên hệ thống có đến 231.

Đ. cho biết mình có ý định sẽ đi du học tại Úc hoặc châu Âu sau khi tốt nghiệp THPT nên không quá bận tâm đến đợt xét tuyển đại học - cao đẳng tại Việt Nam.

...

Do đó, Đ. đã nhờ người thân đăng ký nguyện vọng hộ trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không ngờ lại thành ra số nguyện vọng "khủng" như thế.

Đ. nói bạn cũng không biết người thân nào đã đăng ký cho bạn 231 nguyện vọng, bởi bạn đã nhờ nhiều người.

231 nguyện vọng phải nộp bao nhiêu tiền? Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 là 15.000 đồng cho mỗi nguyện vọng. Như vậy thí sinh đăng ký 231 nguyện vọng phải nộp lệ phí tổng cộng 3,465 triệu đồng. Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2025 có hơn 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống. Hiện tại, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đang tiến hành những đợt chạy lọc ảo cuối cùng. Dự kiến từ 20-8 đến 22-8, nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

Tác giả: Trọng Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn