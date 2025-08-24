Thời gian:
Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5 tại Nghệ An

Chiều tối 24/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5. Cùng dự họp có Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm báo cáo công tác ứng phó bão số 5. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo công tác ứng phó bão số 5. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung báo cáo công tác ứng phó bão số 5. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Đại diện lãnh đạo các địa phương tham dự buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

