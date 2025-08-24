Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5 tại Nghệ An

Trong nước

Chiều tối 24/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5. Cùng dự họp có Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ.