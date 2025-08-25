Bão số 5 có xu hướng giảm cấp độ trong 6 giờ tới

Bão số 5 Kajiki sẽ gây mưa tập trung từ ngày 25-26/8. Nguồn vị trí bão: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Thông tin dự báo thời tiết mới về bão số 5

Cập nhật thông tin dự báo thời tiết mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5, tại trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ở các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Lúc 7 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ vĩ bắc; 107,2 độ kinh đông, cách Nghệ An khoảng 160 km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145 km về phía đông, cách bắc Quảng Trị khoảng 155 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, khoảng 20 km/giờ và cường độ có xu hướng giảm.

Đến 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ vĩ bắc; 106,3 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm là vĩ tuyến 16,5 đến 20,5 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 109,5 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đảo Cồn Cỏ); cấp 4 tại vùng ven biển và đất liền các tỉnh từ nam Thanh Hóa đến bắc Hà Tĩnh.

Thời gian bão đi vào đất liền khoảng từ 15-18 giờ.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, khoảng 20 km/giờ.

Đến 19 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 105,5 độ kinh đông, trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Bão số 5 có thể suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, khoảng 20 km/giờ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 26/8, vị trí tâm ở khoảng 19,2 độ vĩ bắc; 103,5 độ kinh đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là vĩ tuyến 16,5 đến 20,5 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 108,5 độ kinh đông.

Dự báo trong 36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15-20 km/giờ, suy yếu dần trên khu vực Trung Lào.

Đến 19 giờ ngày 26/8, vị trí tâm ở khoảng 19,7 độ vĩ bắc; 101 độ kinh đông, sức gió dưới cấp 6.

Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh gió giật cấp 15-16

Theo cơ quan khí tượng, về tác động trên biển, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội.

Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía nam khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, phía bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Phía nam Thanh Hóa - phía bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16.

Còn ở phía nam Hà Tĩnh, Quảng Trị và ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Từ sáng 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa lớn diện rộng 100-150 mm, cục bộ trên 250 mm.

Riêng Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị mưa to đến rất to 200-400 mm, có nơi trên 600 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa lớn cường suất cao với lượng mưa lớn hơn 200 mm/3 giờ.

Từ ngày 25-26/8, Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Ngày 25/8, Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25-26/8 có mưa rào và dông, tập trung chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Từ chiều 25-27/8, Thượng và Trung Lào có mưa to 100-250 mm, riêng Trung Lào có nơi trên 500 mm.

Tác giả: PV

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn