Chồng t.ử v.o.n.g, vợ và con bị thương do đi.ện gi.ậ.t khi dằn mái nhà chống bão số 5

"Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn S. sinh năm 1973. Vợ là Nguyễn Thị P. và con gái của anh S. đều bị thương, bị bỏng phải nhập viện cấp cứu", ông Thành thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn điện giật khiến 1 người tử vong. Ảnh: KT.

Trước đó, vào khoảng 17 – 18h chiều 24/8, anh Nguyễn Văn S. cùng vợ Nguyễn Thị P. và con gái đã dùng bao nilon đựng nước, sau đó đưa lên mái nhà của gia đình để dằn lại, đề phòng gió bão số 5 thổi bay mái. Trong quá trình thực hiện việc dằn mái nhà thì bị rò điện khiến 3 người bị điện giật.

Khi người dân phát hiện, cả 3 người được đưa đi cấp cứu nhưng anh S. đã tử vong trên đường đi. Đến thời điểm hiện tại, chị Nguyễn Thị P. và con gái sau khi nhập viện điều trị sức khỏe đã dần ổn định. Thi thể anh S. được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự. Chính quyền xã Bích Hào cũng có mặt thăm hỏi, động viên và chia sẻ sự mất mát đối vời gia đình nạn nhân.

