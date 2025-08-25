Bão số 5 cách Hà Tĩnh 145km, giật cấp 17

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 25/8, tâm bão ở 18,4°N - 107,2°E, cách Hà Tĩnh 145km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h.



Dự báo 13 giờ ngày 25/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh.

Vào lúc 19 giờ ngày 25/8, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và ở trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh với cường độ cấp 10-11, giật 14.

Do ảnh hưởng của bão số 5, các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ): gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão 12-14, giật 17; sóng cao 5-7m, vùng tâm bão 8-10m; biển động dữ dội.

...

Bắc Vịnh Bắc Bộ: gió cấp 6-7, giật 9; riêng phía Nam khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ) cấp 8-9, giật 11; sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Tại các tỉnh từ Hải Phòng–Bắc Quảng Trị: nước dâng 0,5-1,8m; riêng Thanh Hóa–Nghệ An 1,0-1,8m. Mực nước (một số trạm): Hòn Dấu 3,5-4,0m; Sầm Sơn 3,7-4,2m; Hòn Ngư 3,5-4,0m; Cửa Nhượng 2,2-2,6m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông vào chiều–tối 25/8.

Tại Bắc Thanh Hóa: gió cấp 8-9, giật 10-11; Nam Thanh Hóa–Bắc Hà Tĩnh: cấp 10-11, gần tâm bão 12-14, giật 15-16; Nam Hà Tĩnh–Quảng Trị, ven biển Quảng Ninh–Ninh Bình: gió cấp 6-8, giật 9-10.

Từ ngày 25-26/8: Trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa–Huế: 100-150mm, cục bộ >250mm; Thanh Hóa–Bắc Quảng Trị: 200-400mm, cục bộ >600mm.; Hà Nội: mưa vừa, mưa to, có dông; Đà Nẵng (25/8): mưa vừa, có dông; TP.HCM (25-26/8): mưa rào, có dông (tập trung chiều tối). Thượng & Trung Lào (25-27/8): 100-250mm, cục bộ >500mm.

