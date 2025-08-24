Hà Tĩnh 14h bắt đầu di dời hơn 600 hộ dân tránh bão số 5

Trưa 24/8, ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh thông tin với Báo Nông nghiệp và Môi trường, do ảnh hưởng của bão số 5, nước biển chỉ cách đê Hội Thống từ 10 – 15 m, nguy cơ khi bão đổ bộ đe dọa an toàn đê và tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân.

Đê Hội Thống mất an toàn buộc địa phương phải di dời hơn 600 hộ dân đến nơi an toàn. Ảnh: Thanh Nga.



“Thực hiện Công điện của tỉnh và trên cơ sở phản ánh của người dân, sau khi kiểm tra chúng tôi nhận thấy việc xâm thực quá nguy hiểm. Vì vậy, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cán bộ đoàn thể cấp xã đã huy động 600 người chuẩn bị cho việc di dời 655 hộ/1.593 nhân khẩu đến nơi an toàn. Lệnh di dời bắt đầu từ 14h chiều nay 24/8. Đến 17h nếu người dân không tự nguyện di dời, chúng tôi sẽ cưỡng chế đến nơi an toàn”, ông Thao nói.

Theo ông Thao, trước mắt, các lực lượng đang tiến hành vận động bà con ở những nhà chưa kiên cố chủ động sơ tán tài sản, con người đến các hộ có nhà ở kiên cố. Trường hợp hộ không tự di dời được, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ di dời lên điểm tập trung đặt tại Trường mầm mon, Tiểu học. Xã cũng đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng gạo, mì tôm, nước uống, thức ăn chế biến nhanh… để đảm bảo sinh hoạt cho người dân.

Tàu thuyền neo đậu an toàn tại cảng Cửa Hội. Ảnh: Thanh Nga.

Đối với việc gia cố đê Hội Thống, theo Trung tá Đoàn Đức Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn, trong sáng nay, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng đã tiến hành đan 400 m3 đá, bốc 30 nghìn bao tải cát gia cố chân đê. Riêng Đồn biên phòng Lạch Kèn huy động 30 chiến sỹ cùng tham gia, thực hiện với tinh thần cấp tốc nhất.

Trước diễn biến đáng lo ngại của bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện Nghi Xuân cũ. Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5 tại các địa phương ven biển phía Bắc của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải chỉ đạo các lực lượng phòng chống bão số 5 với tinh thần chủ động nhất có thể. Ảnh: Thanh Nga.



Tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội, ông Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng chủ lực như: Bộ đội, Công an, BQL cảng cá, chính quyền địa phương cấp tốc hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo sự chắc chắn, an toàn khi bão đổ bộ, sóng lớn dồn dập. Tổ chức di dời dân càng sớm càng tốt, tuyệt đối không để người dân ở lại trong khu vực nguy hiểm. Cơn bão lần này dự báo rất mạnh, diện ảnh hưởng rộng vì vậy cả hệ thống chính trị tuyệt đối không chủ quan, nhất là thời điểm trước và sau khi bão đổ bộ.

