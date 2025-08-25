Can ngăn đánh nhau, một người đàn ông bị đâm tử vong

Theo đó, vào 17h ngày 22/8, anh N.T.L và anh Đ.T.V cùng ngồi nhậu tại nhà một người quen ở khu vực cầu Kênh Dậy, ấp Trường Hiệp, xã Trường Long Tây, TP.Cần Thơ.

Trong lúc nhậu, anh Đ.T.V nhận điện thoại từ một người xưng tên là Khanh hẹn ra giải quyết mâu thuẫn nhưng anh Đ.T.V từ chối.

Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Công Kiệt (sinh năm 1997, ngụ ấp 1A, xã Tân Hòa, TP.Cần Thơ) và 3 đối tượng khác đến tìm Đ.T.V.

Đối tượng Nguyễn Công Kiệt đầu thú tại cơ quan công an.







Tại đây, Kiệt cầm dao tự chế xông vào chém Đ.T.V nhưng Đ.T.V kịp dùng ghế nhựa đỡ. Anh N.T.L ngồi cạnh đứng ra can ngăn thì bị Kiệt đâm. Dù được đưa đi cấp cứu, anh N.T.L đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trường Long Tây nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường; rà soát, trích xuất camera xác định hướng di chuyển của nhóm 4 đối tượng.

Sau 10 giờ gây án, trước sự truy tìm quyết liệt của lực lượng chức năng và sự vận động của gia đình, Kiệt đã đến Công an xã Tân Hòa, TP.Cần Thơ đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đang thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền.

