Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, một số trường cho học sinh nghỉ học

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, nhiều trường phải cho học sinh nghỉ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61km/h), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h.

Hồi 13 giờ ngày 19/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 108,0 E độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Quảng trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h, mạnh lên thành bão.

Trong 24 giờ tới, khi di chuyển đến quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 4, sau đó đổi hướng từ tây sang tây tây bắc rồi hướng vào đất liền các tỉnh miền Trung.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều tỉnh Miền Trung cho học sinh nghỉ

Từ chiều ngày 18/9 đến ngày 20/9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Từ chiều ngày 18 - 19/9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Do ảnh hưởng của áp thâp, khu vực Bắc và Trung Trung bộ sẽ còn dự báo tiếp tục đón các đợt mưa lớn. Các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Các vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên, mưa lớn có nguy cơ ngập úng, nguy hiểm.

Trước tình hình trên, nhiều địa phương đã chủ động sắp xếp lịch nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em học sinh và thầy cô giáo.

Tại tỉnh Quảng Nam, thực hiện công điện số 07/CĐ-UBND ngày 17/9/2024 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đề nghị các đơn vị trên địa bàn thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 19/9, phân công trực ban và báo cáo kịp thời tình hình mưa bão, lũ quét, các thiệt hại và biện pháp khắc phục về Sở GDĐT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam ra công văn cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trước tình hình mưa lũ.

Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng cũng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, trường học thông báo cho học sinh nghỉ học do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, gây mưa lớn.

Theo đó, các trường, đơn vị thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học chiều ngày 18/9 và cả ngày 19/9. Các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới/bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2,0 - 4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62 - 74km/h), giật cấp 10 (89 - 102km/h), sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn