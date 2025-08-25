Bão số 5 Kajiki: Cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Sáng 25-8, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết từ 6 giờ sáng nay, cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền).

Người và phương tiện sẽ bị cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội từ sáng nay

Việc cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Công ty CP 478 - đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cửa Hội - có trách nhiệm rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24h tại các vị trí rào chắn đảm bảo an toàn; tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa (tại các khu vực nút giao hai đầu công trình); tuyệt đối không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Được biết, cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Cầu có chiều dài 1.728 m.

Đây là công trình tổng mức đầu tư 950 tỉ đồng, được khởi công vào ngày 15-2-2019 và thông xe vào ngày 14-3-2021.

Lực lượng chức năng đưa người dân đến nơi an toàn

Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện tại các địa phương ven biển và vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở Hà Tĩnh đã sơ tán gần 4.967 hộ với gần 13.000 người dân đến nơi an toàn.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động