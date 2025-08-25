Danh tính nữ chiến sĩ diễu binh có nụ cười 'tỏa nắng' gây sốt

Nụ cười "gây sốt" của chiến sĩ Hà Lê Bảo Ngân ở buổi tổng hợp luyện lần 1 cho lễ diễu binh, diễu hành A80.

Trong buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nụ cười tươi tắn của chiến sĩ Hà Lê Bảo Ngân, thuộc khối Nữ gìn giữ hoà bình Việt Nam, giữa hàng ngũ thu hút sự chú ý.

Nhiều người bày tỏ sự ấn tượng trước thần thái của nữ chiến sĩ, nhận xét khoảnh khắc này toát lên vẻ gần gũi, trẻ trung, bên cạnh hình ảnh trang nghiêm của người lính.

Chiến sĩ Hà Lê Bảo Ngân (22 tuổi) đang công tác tại Đoàn văn công Quân Khu 4 ở Nghệ An. Cô bày tỏ niềm vui và sự bất ngờ khi được quan tâm.

"Sự ưu ái của mọi người là động lực để tôi và đồng đội thêm quyết tâm. Điều quan trọng nhất vẫn là hoàn thành tốt nhiệm vụ", nữ chiến sĩ chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Dù luyện tập vất vả, chiến sĩ Bảo Ngân vẫn giữ nét mặt rạng rỡ, tác phong chuyên nghiệp.

Đây là lần đầu tiên Bảo Ngân được tham gia sự kiện trọng đại của đất nước nên cô có rất nhiều cảm xúc khó quên.

"Hôm 21/8, chúng tôi đi từ Miếu Môn lên, nhìn thấy người dân đứng hai bên đường mà thấy bồi hồi rạo rực và tự hào lắm. Quãng đường hôm qua có xa hơn, mệt hơn so với khi tập luyện nhưng nhìn mọi người cổ vũ, động viên nhiệt tình là chúng tôi cứ cười mãi thôi", nữ chiến sĩ bày tỏ.

Bảo Ngân cũng nói vui, dù chân gần như "mất cảm giác" nhưng cô cười suốt hơn 4 km vì "mọi người khen khối mình cười xinh".

Đằng sau nụ cười gây "bão" mạng của Bảo Ngân là quá trình tập luyện nghiêm túc, có vất vả nhưng cũng nhiều kỷ niệm vui. Suốt từ tháng 5, nữ chiến sĩ cùng đồng đội phải làm quen với cường độ tập luyện cao, bất kể thời tiết nắng mưa tại Miếu Môn. Việc giữ tư thế, bước đi đều tăm tắp hàng giờ liên tục đòi hỏi thể lực bền bỉ và tinh thần kỷ luật cao.

Theo chiến sĩ Bảo Ngân, đợt đầu mới luyện tập, một số chiến sĩ chưa quen với cái nắng nóng nên bị ngất, nhưng sau đó, mọi người thích nghi với thời tiết và cường độ luyện tập cao. "Chúng tôi luôn nhắc nhở, động viên nhau rằng 'Lịch sử đã chọn các đồng chí thì các đồng chí phải cố gắng, nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ'", cô chia sẻ.

Cũng như nhiều đồng đội khác, lần tham gia nhiệm vụ A80 sẽ là kỷ niệm, cơ hội khó quên trong đời lính của chiến sĩ Bảo Ngân.

Chiến sĩ Bảo Ngân và đồng đội luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành 2/9.

