Bão số 5 mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, cách Hà Tĩnh khoảng 450km

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/giờ và còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo đến 4 giờ ngày 25-8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/giờ; trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 240km, cách Hà Tĩnh khoảng 210km về phía Đông Đông Nam; cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc, gió mạnh cấp 13-14, giật 16. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3; vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4.

Bão số 5 mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 và có khả năng mạnh thêm. Ảnh: nchmf.gov.vn

Đến 16 giờ ngày 25-8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/giờ, trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, gió cấp 11-12, giật 14. Khu vực chịu ảnh hưởng là Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3; vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4.

Đến 16 giờ ngày 26-8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/giờ và suy yếu dần trên khu vực Trung Lào, sức gió dưới cấp 6.

Trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16; sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2,5-4,5m; biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng - Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,3-3,8m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,1m, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 3,2-3,7m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,2- 3,6m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều và tối 25-8.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ đêm 24-8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9.

Từ chiều tối 24-8 đến hết ngày 26-8, ở khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 200mm/3giờ).

Từ chiều tối 24 đến ngày 26-8, khu vực Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Đêm 24 ngày 25-8, Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông. Từ chiều tối 24 đến ngày 26-8, khu vực TP Hồ Chí Minh có mưa, mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 25 đến 27-8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Hiện nay, mực nước trên các sông chính từ Thanh Hóa đến Huế biến đổi chậm và còn ở dưới mức báo động 1.

Từ đêm nay (24-8) đến ngày 28-8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố, sông La (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3; sông Bưởi, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2; hạ lưu sông Mã lên trên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Huế. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Tác giả: Tạ Tuấn

Nguồn tin: qdnd.vn