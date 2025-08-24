Hà Tĩnh lập Sở Chỉ huy ứng phó bão số 5

Chiều 24/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định thành lập Sở Chỉ huy phía trước để chủ động ứng phó với bão số 5. Sở được đặt tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân cũ do ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 5 vào lúc 14h chiều nay 24/8. Ảnh: TTKTTVQG.

Các Phó Chỉ huy bao gồm Đại tá Nguyễn Xuân Thắng (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao (Giám đốc Công an tỉnh) và ông Lê Ngọc Huấn (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Sở Chỉ huy phía trước chịu trách nhiệm trực ban liên tục (24/24h), đảm bảo thông tin chỉ huy thông suốt; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm để phòng chống bão, sơ tán dân tại vùng xung yếu; bảo đảm an ninh, trật tự; theo dõi, tổng hợp thiệt hại và báo cáo kịp thời; chỉ đạo tổ chức khắc phục hậu quả ban đầu và phân phối cứu trợ cho người dân, nhất là đối tượng yếu thế.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 22h ngày 24/8, bão số 5 Kajiki trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 300km, cách Hà Tĩnh khoảng 270km về phía Đông Đông Nam.

Bão đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật 16. Theo dự báo hiện tại, đây là cấp cực đại của cơn bão được đánh giá là rất mạnh, nguy hiểm, di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng.

Đến 10h ngày 25/8, bão số 5 Kajiki trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật 15.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Khoảng 10h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên khu vực biên giới Lào-Thái Lan, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật 8.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tại khu neo đậu tránh trú bão Kỳ Hà, phường Hải Ninh, Hà Tĩnh. Ảnh: BHT

Ngày 24/8, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại một số địa điểm xung yếu trên địa bàn.

Bí thư Hà Tĩnh nhấn mạnh bão số 5 Kajiki có sức gió mạnh, tốc độ di chuyển nhanh và ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Hà Tĩnh nên đòi hỏi các đơn vị, cấp ủy, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp, người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Ông Lâm yêu cầu gấp rút triển khai các giải pháp phòng, chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra; tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV