Trường nhầm môn trong tổ hợp, thí sinh từ đỗ thành trượt?

Sau khi Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (USSH), Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn, một số thí sinh cho biết bất ngờ khi điểm xét tổ hợp D66 thừa điểm so với điểm chuẩn nhưng vẫn trượt, chỉ trúng tuyển ở nguyện vọng dưới.

Theo thí sinh, nhà trường đã định nghĩa tổ hợp D66 gồm 3 môn ngữ văn, tiếng Anh, giáo dục công dân, thay vì là văn, tiếng Anh, giáo dục kinh tế và pháp luật như trường công bố trong thông tin tuyển sinh ban hành ngày 4-6.

Ngày 7-6, trường từng đăng thông tin đính chính và cho biết tại tổ hợp D66 chuyển môn "giáo dục kinh tế và pháp luật" thành môn "giáo dục công dân", nhưng nhiều thí sinh cho biết đã không tiếp cận được thông tin này do chỉ chia sẻ trên website nhà trường.

Tổ hợp D66 được trường xác định có môn giáo dục kinh tế và pháp luật, công bố trong thông tin tuyển sinh hồi tháng 6 - Ảnh: Chụp màn hình

Đến sáng 24-8, trên fanpage của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đã đăng thông báo về tổ hợp D66 và X78 của trường, sau khi nhận được phản hồi của thí sinh đăng ký tổ hợp D66 về việc nhầm lẫn giữa môn thi giáo dục công dân và giáo dục kinh tế và pháp luật.

Hiện tại nhà trường đang phối hợp với các cơ quan hữu quan để xử lý, nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đề nghị các thí sinh liên quan đến tổ hợp D66 và X78 phản hồi thông tin trước 17h ngày 26-8 để được hỗ trợ.

Trước đó tối 22-8, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đã công bố điểm chuẩn, dùng tổ hợp C00 (văn, sử, địa) làm tổ hợp gốc quy đổi cho 26/28 ngành đào tạo, điểm chuẩn dao động từ 25 - 29 điểm.

Trong đó ngành tâm lý học dẫn đầu với 29 điểm; quan hệ công chúng 28,95 điểm; báo chí xếp thứ ba 28,20 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là tôn giáo học.

Năm 2025, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tuyển 2.650 sinh viên cho 28 ngành, với ba phương thức xét tuyển, gồm tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Năm học 2025 - 2026, trường dự kiến thu học phí từ 16,9 - 33 triệu đồng/năm, tăng từ 1,9 - 3 triệu đồng so với hiện tại.

