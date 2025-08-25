Thời gian:
Hotline: 0945.795.560

Xã hội

Rùng mình phát hiện thi thể không nguyên vẹn với nhiều dấu hiệu bất thường

Chiều 24/8, người dân địa phương phát hiện một thi thể không nguyên vẹn, nghi là nam giới, nằm trong lùm cây, cách bờ biển xã Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) khoảng 50m.

TIN LIÊN QUAN

VOV đưa tin, ngay sau khi phát hiện thi thể, người dân đã báo cáo lực lượng chức năng.

Công an xã Phan Rí Cửa đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Bước đầu xác định thi thể bị cát vùi lấp một phần, phân hủy rất nặng, quần áo trên người là đồ pijama hoa văn trắng, đen.

Phát hiện sợi dây treo trên cành cây gần thi thể không nguyên vẹn. Ảnh: VOV.


Thông tin trên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, đến tối 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, tiến hành hành khám nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu, tử thi không nguyện vẹn, hộp sọ nằm cạnh đùi phải; quanh khu vực phát hiện có một sợi dây treo ở cành cây gần đó...

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy tìm tung tích, danh tính nạn nhân và đang khẩn trương xác minh, điều tra.

Tác giả: Trần Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: thi thể không nguyên vẹn , phát hiện thi thể , dấu hiệu bất thường

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP