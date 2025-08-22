Điểm chuẩn đại học 2025 sẽ được công bố từ chiều 22/8

Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 12h30 ngày 22/8, các cơ sở giáo dục đã tải kết quả lọc ảo lần thứ 10. Như vậy, sau thời điểm này, các trường đã có kết quả điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 và sẽ chính thức công bố từ 17h cùng ngày.

Năm nay, cả nước có gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với tổng số khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Bình quân, một thí sinh đặt gần 9 nguyện vọng – cao hơn nhiều so với các năm trước. Đây cũng là mức cao nhất trong 5 năm qua, kéo theo tỷ lệ “ảo” trong xét tuyển gia tăng. Nguyên nhân còn đến từ việc các trường cao đẳng lần đầu tiên tham gia chung hệ thống xét tuyển, không còn hình thức xét tuyển sớm và tất cả phương thức tuyển sinh đều được thực hiện trong một đợt.

Trước thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tăng thêm 4 vòng lọc ảo, nâng tổng số lên 10 vòng, kết thúc vào 12h30 ngày 22/8. Đồng thời, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo không công bố điểm chuẩn trước lần lọc ảo cuối cùng để đảm bảo công bằng, đồng bộ và minh bạch trong toàn hệ thống.

Mặc dù tăng số vòng lọc ảo, nhưng thời hạn xác nhận nhập học của thí sinh vẫn giữ nguyên. Cụ thể, sau khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh sẽ thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến, hạn chót là 17h ngày 30/8/2025. Bộ cho rằng việc giữ ổn định mốc thời gian này giúp tạo tâm lý yên tâm cho thí sinh và phụ huynh trong giai đoạn “nước rút” xét tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc tăng số lần lọc ảo chỉ là điều chỉnh kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nguyện vọng trong bối cảnh số lượng đăng ký tăng đột biến. Công tác xét tuyển vẫn diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi tối đa cho thí sinh. Vì vậy, thí sinh và phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm theo dõi kết quả xét tuyển từ các trường trong khung thời gian quy định, đồng thời thực hiện xác nhận nhập học theo hướng dẫn đã ban hành.

Một điểm đáng lưu ý là theo quy định của Bộ, mọi thí sinh – kể cả những trường hợp trúng tuyển thẳng – đều phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung. Nếu bỏ qua bước này, thí sinh sẽ bị coi là từ bỏ nguyện vọng trúng tuyển và kết quả sẽ bị hủy.

Bên cạnh đó, sau khi xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh cần theo dõi kỹ kế hoạch nhập học riêng của trường mình trúng tuyển để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Các cơ sở đào tạo sẽ công bố kế hoạch này bằng nhiều hình thức như đăng tải trên website, fanpage chính thức, gửi email, tin nhắn hoặc giấy báo nhập học.

Với sự điều chỉnh kỹ thuật về số lần lọc ảo cùng những quy định chặt chẽ về xác nhận nhập học, Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng kỳ tuyển sinh năm 2025 sẽ diễn ra suôn sẻ, công bằng và minh bạch, đồng thời giảm thiểu tình trạng “ảo”, bảo đảm quyền lợi tối đa cho gần 850.000 thí sinh trên cả nước.

Thí sinh cũng có thể tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025 trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên website của các cơ sở đào tạo.

Cách tra cứu điểm chuẩn trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Truy cập website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

- Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.

- Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

- Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.

Cách tra cứu điểm chuẩn, kết quả tuyển sinh trên website của các trường đại học, cao đẳng:

- Truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.

- Tìm kiếm mục "Tra cứu điểm chuẩn" hoặc "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

- Nhập thông tin cần thiết (ví dụ: số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu.

Bộ GD&ĐT quy định, trước 17h ngày 30/8, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học).

Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo (nếu cơ sở đào tạo xét tuyển bổ sung, thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học).

Thí sinh nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển tại cơ sở đào tạo (theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo). Thí sinh xét tuyển có môn năng khiếu, sử dụng điểm năng khiếu của cơ sở đào tạo khác để xét tuyển, phải liên hệ với cơ sở đào tạo để đăng ký dự thi, dự thi, hoặc nộp điểm thi năng khiếu.

