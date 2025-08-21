Giải quyết nhiều tồn đọng trước thềm năm học mới

Ngày 20-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đã tổ chức tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2025-2026 đối với bậc phổ thông.

Nâng hiệu quả các phương pháp dạy học

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, TP HCM hiện có 2.015.436 học sinh (HS) phổ thông, trong đó có 948.487 HS tiểu học, 716.300 HS THCS và 350.649 HS THPT. Toàn thành phố sau hợp nhất có 1.583 trường phổ thông từ bậc tiểu học đến THPT với hơn 51.000 lớp học.

Trong năm học vừa qua, TP HCM nằm trong top 10 tỉnh, thành có điểm trung bình tốt nghiệp THPT cao nhất ở 8/12 môn thi. Ngành GD-ĐT luôn chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Báo cáo cho thấy, đã có 39 trường được thành phố chấp thuận chủ trương triển khai mô hình trường tiên tiến, chất lượng cao.

Ngày 20-8, học sinh lớp 1 tại TP HCM đã tựu trường, làm quen trường lớp và thầy cô Ảnh: HOÀNG TRIỀU



Năm học mới, thành phố tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình lớp học số; dạy học tiếng Anh, tin học từ xa, phát sóng đến các trường tiểu học tại Cần Giờ, Củ Chi, Côn Đảo. Tổ chức dạy học trực tuyến thời gian thực giúp các trường còn thiếu giáo viên (GV) tiếng Anh, tin học có thể tổ chức cho HS học tập, bảo đảm chất lượng và chương trình môn học.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết năm học mới, TP tiếp tục triển khai các trường thực hiện có hiệu quả Chương trình 2018 bảo đảm tính khoa học, sư phạm; khai thác tối đa và hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học giúp HS đạt được các yêu cầu theo quy định. Thực hiện có hiệu quả việc dạy học 2 buổi/ngày, nâng cao tỉ lệ và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Nâng cao hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực HS. Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra, đánh giá cho các môn học, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ theo Chương trình 2018.

Đồng thời, khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Xây dựng lớp học số, kho học liệu số, bài giảng số các môn học và hoạt động giáo dục...

Mặc dù vậy, theo Sở GD-ĐT TP HCM, trong năm học 2024-2025, đa số các trường bảo đảm đủ số lượng GV. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng thiếu GV tập trung chủ yếu ở các môn như tiếng Anh, tin học, giáo dục thể chất, mỹ thuật, âm nhạc do không có nguồn GV dự tuyển. Đối với nhóm môn này, các trường thực hiện việc thỉnh giảng, ký hợp đồng lao động để bảo đảm đủ số lượng GV...

Rõ hướng đi của giáo dục nghề nghiệp

Cũng trong ngày 20-8, Sở GD-ĐT TP HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024 - 2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 đối với Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và Giáo dục thường xuyên (GDTX). Hội nghị được tổ chức tại Trường CĐ Y tế Bình Dương (phường Phú Lợi, TP HCM).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo dục nói chung và GDNN nói riêng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

TP HCM sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 481 cơ sở GDNN. Trong đó có 103 đơn vị công lập, 378 đơn vị tư thục. Có 78 trường cao đẳng, 77 trường trung cấp, 28 trung tâm GDNN-GDTX, 74 GDNN và 224 cơ sở đăng ký hoạt động GDNN.

"Tôi tin tưởng rằng GDNN là một trong những điểm nổi bật mà thành phố đang kỳ vọng để phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt trong giai đoạn 2025-2030, khi TP HCM đang được kỳ vọng trở thành một siêu đô thị" - ông Hiếu cho biết.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Thành, Phó trưởng Phòng GDTX - Nghề nghiệp và đại học, Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết trong năm 2024, nhiều cơ sở GDNN đã đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý quá trình đào tạo.

Một số cơ sở ngoài công lập chủ động trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực; đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các trường ĐH, giúp HS, sinh viên sau tốt nghiệp có điều kiện học tập, làm việc ở trình độ cao hơn.

Tuy vậy, GDNN vẫn còn tồn đọng nhiều khó khăn như: công tác tuyển sinh chưa cao, nhiều đơn vị không đạt yêu cầu tuyển sinh đề ra; tỉ lệ nhà giáo chưa đạt chuẩn giảng dạy ở các hình thức; mạng lưới cơ sở GDNN tập trung nhiều tại khu đô thị, khu vực nông thôn số lượng cơ sở GDNN ít, quy mô đào tạo nhỏ; cơ sở GDNN chưa có nhiều chương trình gắn kết với các trường THCS, THPT trên địa bàn, chính điều này đã khiến việc hướng nghiệp, phân luồng ít nhiều gặp khó khăn.

Trước thềm năm học mới, lãnh đạo Sở GD-ĐT đề nghị người đứng đầu các cơ sở giáo dục cần tập trung định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, xác định rõ chất lượng, định hướng và thương hiệu của từng cơ sở.

"Một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm là việc tháo gỡ vướng mắc trong đào tạo liên thông giữa trường nghề và hệ GDTX. Làm sao để HS trường nghề có cơ hội học thêm các môn văn hóa, tạo điều kiện tham gia kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người học" - ông Hiếu bày tỏ.

Trong năm học 2025-2026, ngành GDNN TP HCM đặt chỉ tiêu thu hút khoảng 30% HS tốt nghiệp THCS và THPT vào hệ thống đào tạo nghề. Đặc biệt, tỉ lệ HS, sinh viên nữ được khuyến khích đạt khoảng 35% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới; phối hợp tổ chức đào tạo bổ sung, đào tạo thường xuyên cho khoảng 60% lực lượng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn; đề xuất xây dựng khoảng 2 trường chất lượng cao.

Đồng thời, thực hiện chỉ tiêu giảm khoảng 30% trường trung cấp công lập thuộc thành phố theo lộ trình của Đề án tổng thể sắp xếp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2025 - 2030.

Sĩ số lớp vẫn còn cao Tại TP HCM, quy mô phát triển mạng lưới trường lớp luôn được quan tâm, đầu tư xây dựng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn. Sĩ số HS /lớp còn cao so với điều lệ trường tiểu học do dự án xây dựng trường học gặp khó khăn, dân số cơ học tăng cao, một số phường chưa có trường tiểu học. Đây là một trong những vấn đề mà ngành giáo dục sẽ phải quan tâm giải quyết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Tác giả: Đặng Trinh - Huế Xuân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động