Ngày 24-8, Công an xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã giải cứu thiếu nữ bị chủ quán karaoke "quản thúc".

Trước đó, sáng 23-8, Công an xã Vạn Tường tiếp nhận nguồn tin về việc chủ quán karaoke N.T (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) không cho 2 nhân viên P.T.V. và L.T.K.C. (đều cư trú xã miền núi Quảng Ngãi) ra ngoài và yêu cầu người thân trả tiền chuộc, đồng thời có hành vi đánh đập, ép viết giấy nhận nợ.

Công an làm việc với bà T.D. - chủ quán karaoke



Qua xác minh của công an, bước đầu được biết V. và C. (C. chưa đủ 16 tuổi) là tiếp viên karaoke ở địa phương khác và có nợ chủ quán trên 50 triệu đồng.

...

Thông qua mạng xã hội, V. và C. biết T.D. (ở xã Vạn Tường – là chủ quán karaoke N.T) nên nhắn tin trao đổi và được T.D. liên hệ trả tiền cho chủ cũ rồi đưa cả 2 về làm cho karaoke của mình theo hình thức trừ lương hằng tháng, nhưng không có hợp đồng lao động, không có giấy nhận nợ.

Sau mấy ngày, V. và C. không muốn làm nữa, đòi về nhà liền bị chủ quán là T.D. giữ lại, không cho đi, yêu cầu V. và C. gọi điện cho người thân mang tiền đến chuộc mới cho về.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, xử lý, 2 nạn nhân đã được giải cứu, bàn giao cho gia đình.

Tác giả: T.Trực

Nguồn tin: Báo Người Lao Động