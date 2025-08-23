Điểm chuẩn Đại học CSND, Đại học ANND và Học viện Quốc tế

* Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học CSND năm 2025 như sau:



Trường Đại học CSND lưu ý, tiêu chí phụ: Thí sinh cùng đạt mức điểm xét tuyển: 21.44 điểm, thí sinh trúng tuyển là thí sinh có điểm Bài thi đánh giá của Bộ Công an từ 65.50 điểm trở lên.

Chi tiết vùng tuyển sinh:

- Vùng 4: Các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ (8 tỉnh, thành phố): Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận.

- Vùng 5: Các tỉnh Tây Nguyên (5 tỉnh): Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

- Vùng 6: Các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ (6 tỉnh, thành phố): Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Vùng 7: Các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Cửu Long (13 tỉnh, thành phố): Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

- Vùng 8 phía Nam: Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ thành phố Đà Nẵng trở vào của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

* Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học ANND cụ thể như sau:



* Điểm chuẩn trúng tuyển vào Học viện Quốc tế năm 2025 cụ thể như sau:

Ngành Ngôn ngữ Anh đối với nam, điểm trúng tuyển là 24,36 điểm, có 14 thí sinh trúng tuyển. Đối với nữ là 25,65 điểm, có 15 thí sinh trúng tuyển.

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đối với nam là 21,27 điểm, có 10 thí sinh trúng tuyển, đối với nữ là 24,82 điểm, có 10 thí sinh trúng tuyển.

Năm 2025, 8 trường Công an được giao tuyển 2.350 chỉ tiêu, trong khi có khoảng 23.000 thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025, cao kỷ lục. Các trường sử dụng 3 phương thức: Xét kết hợp điểm Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và kết quả thi tốt nghiệp THPT; tuyển thẳng học sinh đạt giải thi quốc gia và quốc tế theo quy chế của Bộ Giáo dục và Bộ Công an; dựa và kết quả thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Đến thời điểm này, các trường CAND đã công bố xong điểm chuẩn.

