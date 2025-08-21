Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Sáng 21/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: HN.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 1688-QĐ/TU ngày 18/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh điều động ông Nguyễn Thành Đồng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND xã Đức Thịnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh, đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ ngày 21/8/2025, giới thiệu hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh hiệp thương cử. Ảnh: HN.

Hội nghị cũng thông qua tờ trình hiệp thương cử bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029; tờ trình hiệp thương cử Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: HN.

...

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng ghi nhận, đồng chí Nguyễn Thành Đồng là một cán bộ trẻ, năng động, được đào tạo bài bản. “Trên cương vị mới, đồng chí cần phát huy sức trẻ, nhiệt huyết và năng lực để nhanh chóng tiếp cận công việc, tạo ra những cách làm mới, sáng tạo, góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, ông Trần Thế Dũng nhấn mạnh.

Tân Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HN.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đề nghị, thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh cần tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi trong toàn xã hội, hướng tới lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước và đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng và đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thành Đồng. Ảnh: HN.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng hứa sẽ phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm; không ngừng học tập, rèn luyện để vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Thành Đồng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ từ lãnh đạo tỉnh và Ủy ban MTTQ các cấp.

Ông Nguyễn Thành Đồng sinh năm 1985, trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh tế. Ông từng giữ các chức danh: Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Huyện ủy Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết