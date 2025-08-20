Thái Lan tuyển lao động Sri Lanka thay thế lao động Campuchia

Người lao động Campuchia trở về nước từ biên giới Thái Lan, tại cửa khẩu ở tỉnh Battambang ngày 28-7 - Ảnh: AFP

Truyền thông địa phương cho biết biên bản hợp tác này do Bộ Lao động Thái Lan và Bộ Ngoại giao Thái Lan ký kết cùng các đối tác Sri Lanka.

Theo Đài Thai PBS, Thái Lan có kế hoạch tuyển 10.000 lao động nhập cư từ Sri Lanka trong 2 tháng tới, sau khi lao động Campuchia hồi hương do căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.

Bộ Lao động Thái Lan không công bố số liệu chính thức về lao động Campuchia, nhưng báo The Nation (Thái Lan) ước tính có khoảng 70.000 lao động Campuchia đã trở về nước.

“Hiện nay Sri Lanka đã sẵn sàng cử 10.000 lao động, nhưng thực tế đã có hơn 30.000 người đăng ký. Chúng tôi sẽ đưa nhóm lao động này vào, đồng thời cũng sẽ có thêm các nhóm lao động khác từ những quốc gia như Philippines, Indonesia và Nepal”, ông Pongkwin cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động Thái Lan cũng đề xuất tuyển dụng khoảng 40.000 người tị nạn Myanmar đang sống tại các khu vực trú ẩn ở Thái Lan.

Nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động, Bộ Nội vụ Thái Lan đã ban hành thông báo cho phép lao động Campuchia có giấy tờ hợp lệ nhưng đang mắc kẹt tại Thái Lan, hoặc những lao động có giấy phép nhưng đã hết hạn có thể tiếp tục làm việc tại xứ sở chùa vàng trong thời gian tối đa 6 tháng vì lý do nhân đạo.

Ngoài ra ông Pongkwin cũng đưa ra quan điểm khi được hỏi liệu các biện pháp thuế đối ứng của Mỹ có khiến nhiều nhà máy đóng cửa, và người lao động thất nghiệp không.

“Tôi không nghĩ đây sẽ là vấn đề. Thái Lan có rất nhiều việc làm. Tôi tin rằng nếu mọi người không quá kén chọn công việc, ai cũng sẽ tìm được việc. Chúng tôi tin tưởng các biện pháp thuế quan của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến thị trường lao động Thái Lan”, ông Pongkwin bày tỏ.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn