Công an tỉnh Bôlykhămxay chúc Tết Công an tỉnh Hà Tĩnh

Lãnh đạo Công an 2 tỉnh tại buổi gặp mặt

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Bô ly khăm xay, đồng chí Đại tá Khên Von Lo Văn Xay, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng những thành tích đạt được của Công an Hà Tĩnh trong năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, phục vụ sự phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt trong thời gian vừa qua, Công an Hà Tĩnh đã hỗ trợ Công an tỉnh Bô ly khăm xay trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, buôn bán người, gian lận thương mại…

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Bô ly khăm xay, Đại tá Đại tá Đại tá Khên Von Lo Văn Xay, Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi đến tập thể lãnh đạo, CBCS Công an Hà Tĩnh lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng; mong muốn mối quan hệ hợp tác keo sơn gắn bó giữa Công an hai tỉnh ngày càng thắt chặt, keo sơn.

... Đồng chí Đại tá Đại tá Khên Von Lo Văn Xay, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà và gửi lời chúc Tết đến lãnh đạo và CBCS Công an Hà Tĩnh

Đón nhận tình cảm của Đồng chí Đại tá Khên Von Lo Văn Xay, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí đi trong đoàn dành cho Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và khẳng định mối quan hệ phối hợp giữa Công an 2 tỉnh sẽ ngày càng được gắn kết, chặt chẽ hơn. Công an 2 tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác; đặc biệt là phối hợp hiệu quả đấu tranh tội phạm trên tuyến biên giới.

Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lời cảm ơn và tặng quà cho Công an tỉnh Bô ly khăm xay

