VinFast Evo Grand - lựa chọn hoàn hảo thay thế xe máy xăng

Thiết kế hiện đại, tiện ích vượt trội so với xe xăng cùng tầm giá

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang sôi động chưa từng có khi người dân đang ngày càng quan tâm đến phương tiện giao thông xanh, cũng như các hãng liên tục ra mắt các mẫu sản phẩm mới. Trong đó, VinFast nhận được sự quan tâm hơn cả với VinFast Evo Grand - mẫu xe được xem là lựa chọn hoàn hảo cho đa dạng nhóm khách hàng.

Ngay từ thời điểm ra mắt, Evo Grand đã gây ấn tượng mạnh với 9 lựa chọn về màu sắc, đi cùng thiết kế bo tròn mềm mại, trẻ trung, phù hợp với xu hướng thẩm mỹ mới của người dùng đô thị. Giới chuyên gia phân tích, điểm cộng lớn đến từ phần yên dài 770 mm, mặt đồng hồ điện tử sắc nét và cụm đèn trước LED Projector hiện đại, mang lại cảm giác cao cấp hơn so với nhiều mẫu xe xăng trong cùng tầm giá hơn 20 triệu đồng.

“Một điểm nổi bật khác khiến nhiều người dùng thích thú là cốp xe có dung tích lên tới 35 lít - một con số hiếm gặp ở các dòng xe tay ga truyền thống”, anh Tùng Trịnh (Kênh Xe Tinh tế) cho biết. Khi chỉ sử dụng một pin, toàn bộ không gian dưới yên được dành cho việc chứa đồ, đủ chỗ cho mũ bảo hiểm, laptop, áo mưa và nhiều vật dụng cá nhân khác. Ngay cả khi lắp thêm pin thứ hai, cốp vẫn còn đủ rộng để đáp ứng nhu cầu hàng ngày.

Không chỉ có thiết kế và tiện ích vượt trội, Evo Grand còn được trang bị động cơ điện 2.250W đạt tiêu chuẩn chống nước IP67. Đây là ưu điểm “độc quyền” của các dòng xe điện bởi người dùng có thể yên tâm khi lỡ di chuyển vào đường ngập nước.

“Trước đây chạy xe xăng, tôi không dám ra đường mỗi khi Hà Nội mưa ngập sợ chết máy. Nhưng từ khi chuyển sang xe điện VinFast, kể cả trời mưa to tôi cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều”, anh Minh Quân, một người dùng tại Hà Nội, chia sẻ trên diễn đàn xe.

Quãng đường 262 km thừa sức thay thế xe xăng trong đô thị

Giới quan sát nhìn nhận, với tầm vận hành lên tới 262 km chỉ sau một lần sạc đầy (sử dụng 2 pin), Evo Grand đã phá vỡ mọi băn khoăn mà người dùng từng có về xe máy điện.

...

Đặc biệt, với cấu trúc pin phụ có thể tháo rời và sạc độc lập, người dùng có thể sử dụng một pin trong xe, trong khi pin phụ được sạc tại nhà hoặc nơi làm việc. Cách sử dụng linh hoạt này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tối ưu hóa trải nghiệm di chuyển liên tục, đặc biệt phù hợp với các tài xế công nghệ, shipper hoặc người phải đi lại nhiều trong ngày.

“Tôi chạy mỗi ngày 20 km. Xe chạy được 262 km thì phải 10 ngày tới 2 tuần mới cần sạc điện. So với xe xăng mỗi lần đổ đầy bình cũng chỉ chạy chưa đầy 200 km”, anh Lê Thành (Hà Nội) cho biết.

Trong khi đó, anh Hoàng Hải, một tài xế công nghệ cho biết đã đặt mua Evo Grand không chỉ vì sự tiện lợi trong việc sạc pin, mà còn vì chi phí sử dụng rất thấp - điểm lợi thế vượt trội của xe máy điện so với xe xăng.

Nhiều người dùng so sánh, với một chiếc xe xăng tiêu thụ 2 lít/100km, với giá xăng 20.000 đồng thì chi phí đi 262 km vào khoảng 110.000 đồng. Trong khi đó, chi phí sạc pin tại nhà của Evo Grand chỉ khoảng hơn 10.000 đồng. Thậm chí, nếu sạc tại các trạm công cộng, người dùng còn được miễn phí 100% chi phí tới hết tháng 5/2026. Chưa kể, xe điện không cần thay dầu, không có bugi, lọc gió hay hệ thống truyền động phức tạp như xe xăng nên cũng tiết kiệm được nhiều chi phí định kỳ cho chủ xe.

Giữa làn sóng chuyển đổi xanh đang lan rộng, giới quan sát dự đoán, thị phần xe điện trên thị trường xe máy sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong năm nay nhờ những mẫu xe thiết thực, đủ khả năng thay thế xe xăng như Evo Grand.

Nhằm hỗ trợ khách hàng Thủ đô chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, tất cả khách hàng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội mua xe Evo Grand, Evo Grand Lite và các dòng xe máy điện khác của VinFast sẽ có cơ hội nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng ban đầu.

Cụ thể, các tài xế mua xe thông qua GSM và đăng ký vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được VinFast tặng ngay 10% giá xe, 90% còn lại có thể được vay trả góp thông qua các ngân hàng, đối tác tài chính trong vòng tối đa 3 năm dưới sự bảo lãnh của GSM.

Với các khách hàng mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân khác, khách hàng chỉ cần chi ra 10% giá xe, VinFast sẽ tặng cho khách hàng 10%, còn lại 80% khách hàng có thể vay trả góp trong vòng tối đa 3 năm.

Ngoài ra, trong thời gian từ nay đến 24/10/2025, VinFast cũng sẽ tặng khách hàng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội 100% lệ phí trước bạ khi mua xe máy điện VinFast.

Nguồn tin: autobikes.vn