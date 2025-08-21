Đặc sản nghe tên "ngượng đỏ mặt", xưa không ai ngó ngàng nay dân thành phố ưa chuộng vì hương vị đặc biệt, 230.000 đồng/kg

Vùng biển Việt Nam có một loài cá nghe tên nhiều người thấy "ngượng", đó là cá chim. Loài cá này có thân hình dẹt, tròn và mỏng, trông gần giống chiếc lá. Thân cá nhỏ vừa, thường dài từ 15–30 cm, có vảy mịn, phần đuôi chẻ hai thùy. Điểm nổi bật của cá chim là thịt trắng, ngọt, ít xương dăm, dễ chế biến và hợp khẩu vị nhiều người. Cá chim thường bơi thành đàn, di chuyển nhanh, thích hợp với môi trường biển khơi, nước mặn lẫn nước lợ.

Theo tìm hiểu, cá chim có mặt ở nhiều vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới, trong đó khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Biển Đông là nơi phân bố phổ biến. Ở Việt Nam, cá chim thường xuất hiện nhiều tại các ngư trường miền Trung, vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cũng như đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài đánh bắt tự nhiên, nhiều địa phương còn phát triển mô hình nuôi cá chim vây vàng trong lồng bè ở biển, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cá chim có nhiều loại, nhưng phổ biến nhất ở Việt Nam gồm: Cá chim trắng (cá chim biển): thân dẹt, màu trắng bạc, thịt ngọt, béo; Cá chim đen: thân dày hơn, màu xám đậm, hương vị đậm đà, thường được chế biến các món nướng, kho; Cá chim vây vàng: loài nuôi nhiều ở miền Trung, có vây và đuôi vàng nhạt, trọng lượng lớn, được thị trường ưa chuộng.

Người dân miền biển cho biết cá chim được ví như "lộc trời ban", xuất hiện nhiều vào mùa gió nồm nam, tức từ tháng 4 đến tháng 9 hằng năm. Đây cũng là thời điểm cá béo, thịt chắc, phù hợp để chế biến các món ngon. Còn cá chim nuôi thì được cung ứng quanh năm, đáp ứng nhu cầu ổn định của người tiêu dùng.

Trước kia, cá chim được xem là loại cá biển bình dân, giá rẻ, thường dành cho những ngư dân ven biển hoặc bán ở các chợ quê. Tuy nhiên, khi đời sống nâng cao, nhu cầu thưởng thức hải sản ngon, sạch tăng mạnh thì cá chim lại trở thành “đặc sản phố thị”. Nhiều nhà hàng hải sản, quán ăn sang trọng đã đưa cá chim vào thực đơn, khiến giá trị loài cá này tăng lên rõ rệt.

Giá cá chim trên thị trường hiện nay khá đa dạng, tùy theo loại và nơi bán. Cá chim trắng và cá chim đen thường được bán lẻ tại các chợ dân sinh với mức giá từ 70.000 – 150.000 đồng/kg, trong khi cá chim vây vàng tự nhiên có giá tới 230.000 đồng/kg. Tại các nhà hàng, khi được chế biến sẵn thành món ăn, cá chim có giá cao hơn nhiều, trung bình từ 200.000 – 300.000 đồng/món.

Từ cá chim, các đầu bếp có thể biến tấu thành nhiều món ngon như cá chim nướng than hoa, cá chim chiên giòn, cá chim kho. Ngoài ra, các món cá chim hấp xì dầu giữ nguyên vị ngọt tự nhiên, thơm mùi hành gừng và canh chua cá chim thanh mát, giải nhiệt cũng được rất nhiều người ưa chuộng.

Chị Thảo (28 tuổi, ở Thanh Hoá) - chủ cửa hàng thủy hải sản tại Hà Nội cho biết: "Xưa cá chim có nhiều mà ít người ăn, chỉ có dân miền biển hoặc nơi nào nuôi trồng chúng mới thưởng thức món ăn này. Gần đây chúng trở thành đặc sản nổi tiếng, xuất hiện trong các nhà hàng khách sạn tại thành phố lớn. Thậm chí chị em nội trợ cũng tìm mua chúng về chế biến món ăn ngon cho gia đình thưởng thức. Cá chim biển tự nhiên có giá đắt đỏ hơn nhiều so với cá chim nuôi và chỉ có theo mùa, muốn mua nhiều khi phải đặt hàng từ trước".

Nguồn tin: kienthuc.net.vn