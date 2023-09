Công an tỉnh Hà Tĩnh: Bắt đối tượng lừa bán 20 lô đất

Trước đó, ông Trần Đức Lương (SN: 1977, ngụ Hà Tĩnh) đại diện cho 7 bị hại đã có đơn cầu cứu gửi báo PLVN tố cáo ông Nguyễn Chí Thanh (SN: 1976, địa chỉ: Phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Trong đơn thư tố cáo, ông Lương cho biết bản thân có họ hàng với ông Thanh. Sau khi biết ông Lương có một khoản tiền đi làm ăn ở nước ngoài và có mong muốn được đầu tư bất động sản để kiếm lời, ông Thanh đã vạch ra kế hoạch để ông Lương và 7 người còn lại phải đưa tiền cho mình và sau đó đã cố tình chiếm đoạt.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận thông tin tố cáo của người dân phiên bất thường

Theo đó, vào khoảng tháng 3/2018 ông Thanh nói hiện là cán bộ của dự án Becamex Bình Dương có một dự án bất động sản tái định cư tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, do Công ty Becamex Bình Dương làm chủ đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, dự án này đang rất tiềm năng, cơ hội thu lời cao. Tin tưởng, ông Lương và 7 người còn lại không làm hợp đồng mà đã chuyển hết số tiền gần 11 tỷ đồng cho ông Thanh để mua 20 nền đất như lời ông ta hứa.

...

Tuy nhiên, sau đó không thấy ông Thanh thực hiện các thủ tục pháp lý để ông Lương và 7 người còn lại hưởng quyền lợi giống như hứa hẹn, cam kết ban đầu. Sau nhiều lần yêu cầu ông Thanh hoàn trả lại số tiền góp mua đất, nhưng bị trốn tránh có dấu hiệu chiếm đoạt.

Cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Thanh

Sau khi tiếp nhận thông tin đơn thư bạn đọc, Báo PLVN phối hợp cùng báo Giáo dục và Thời đại đã chuyển thông tin tố giác tội phạm đến cơ quan Công an Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh. Đến ngày 6/9, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Chí Thanh để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”. Ngày 9/9, đối tượng Nguyễn Chí Thanh đã được di lý từ Bình Dương về Hà Tĩnh để điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trung Nghĩa – Nam Hà

Nguồn tin: baophapluat.vn