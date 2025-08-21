Hà Tĩnh kiện toàn một số nhân sự trước Đại hội Đảng bộ tỉnh

Cụ thể, ông Lê Thành Đông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ Hà Tĩnh Lê Thành Đông. Ảnh: BHT.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có Quyết định số 1686-QĐ/TU ngày 18/8 về việc điều động ông Lê Thành Đông - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Hồng Lĩnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 21/8 để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.

... Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Bùi Quang Hoàn, Đặng Thị Quỳnh Diệp. Ảnh: BHT.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng điều động ông Bùi Quang Hoàn - Giám đốc Sở KH&CN và bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND xã Đồng Lộc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lộc đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy từ ngày 21/8/2025, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: daidoanket.vn