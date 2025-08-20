Quy định mới nhất về bảng giá đất, khung giá đất áp dụng từ tháng 8-2025

Nghị định 226/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ 15-8 đã bãi bỏ quy định tại Nghị định số 96/2019/NĐ-CP về khung giá đất.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 226/2025/NĐ-CP, có thể xác định giá đất công cộng theo đất thương mại. Khoản 7 Điều 1 Nghị định này quy định, với đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào các mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh, đất tôn giáo, đất tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt thì căn cứ vào giá đất cùng mục đích sử dụng tại khu vực lân cận để quy định mức giá đất.

Trường hợp trong bảng giá đất không có giá loại đất cùng mục đích sử dụng thì căn cứ vào giá đất ở hoặc giá đất thương mại, dịch vụ tại khu vực lân cận để quy định mức giá đất.

Riêng đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp thì căn cứ vào giá đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu vực lân cận để quy định mức giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Như vậy, với các loại đất công cộng không có mục đích kinh doanh, nếu trong bảng giá đất không có giá loại đất cùng mục đích sử dụng thì Nghị định 226/2025/CP đã cho phép căn cứ vào cả giá đất thương mại, dịch vụ tại khu vực lân cận để quy định mức giá đất.

Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung trường hợp xác định giá đất xây dựng công trình sự nghiệp khi không có giá loại đất cùng mục đích sử dụng thì căn cứ vào giá đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu vực lân cận để quy định mức giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

...

Cũng theo Nghị định 226/2025/CP, Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện xây dựng bảng giá đất. Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền lựa chọn tổ chức định giá đất cũng được thay đổi.

Đặc biệt, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở có thể tăng hoặc giảm mức giá.

Về xác định vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất, theo khoản 11 Điều 1 Nghị định 226/2025, căn cứ xác định vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất và tình hình thực tế tại địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất đồng thời với việc quyết định bảng giá đất.

Đối với thửa đất, khu đất có yếu tố thuận lợi hoặc kém thuận lợi trong việc sử dụng đất, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quy định tăng hoặc giảm mức giá đối với một số trường hợp:

Đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ; đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường; đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở…

Tác giả: Huệ Linh



Nguồn tin: anninhthudo.vn

