Triệt phá sới bạc trong trang trại lợn ở Hà Tĩnh, khởi tố 17 bị can

Ngày 26/3, theo nguồn tin từ Viện KSND Khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với 8 đối tượng trong vụ án. Trong đó, Phan Thị Bích Thuận (33 tuổi, trú xã Mai Phụ) bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Lê Đình Ngọc (35 tuổi), Lê Đức Đạt (32 tuổi), Trần Quốc Nhỏ (40 tuổi), Lê Phúc Hoàng (30 tuổi), Nguyễn Bá Xinh (55 tuổi), Phan Văn Diễn (36 tuổi) và Phạm Tiến Huy (36 tuổi, cùng trú xã Mai Phụ), bị khởi tố về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: VH



Trước đó, ngày 16/3, Viện KSND Khu vực 1 cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với 9 bị can. Trong nhóm này, Phan Bá Hoàng (38 tuổi), Phan Bá Bình (37 tuổi), Phan Bá Lệ (35 tuổi, cùng trú xã Mai Phụ), bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị can Phạm Đình Việt (35 tuổi), Phạm Văn Hoàn (34 tuổi), Trịnh Hoàng Sơn (31 tuổi), Lê Tiến Hồng (29 tuổi), Lê Văn Hiếu (29 tuổi, cùng trú xã Mai Phụ) và Lê Ngọc Thái Hoà (27 tuổi, trú xã Lộc Hà) bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phan Bá Hoàng cùng vợ là Phan Thị Bích Thuận đứng tên chủ một trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Tây Giang (xã Mai Phụ). Tuy nhiên, cơ sở này đã bị biến tướng thành địa điểm tổ chức đánh bạc, thu hút nhiều đối tượng tham gia.

Để vận hành “sới bạc”, Hoàng phân công các đối tượng thực hiện nhiều vai trò khác nhau như cảnh giới, phục vụ và theo dõi tình hình nhằm đối phó lực lượng chức năng. Hoạt động tổ chức được thực hiện chặt chẽ, có sự chuẩn bị và phân công cụ thể.

Trước đó, ngày 3/3, 14 đối tượng tụ tập tại khu vực chuồng lợn trong trang trại của Hoàng để đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa”. Khi lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, do đã bố trí cảnh giới từ trước, các đối tượng nhanh chóng bỏ chạy, tẩu thoát và vứt bỏ tiền nhằm tiêu hủy chứng cứ.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với các bị can. Ảnh: VH



Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập các đối tượng liên quan, Viện KSND Khu vực 1 cử kiểm sát viên phối hợp ngay từ đầu để đánh giá chứng cứ, làm rõ vai trò từng người. Bước đầu xác định số tiền sử dụng để đánh bạc khoảng 226 triệu đồng, các khoản tiền liên quan đang tiếp tục được làm rõ.

Đáng chú ý, đây là vụ án có quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia, hoạt động có tổ chức, có phân công nhiệm vụ nhằm che giấu hành vi vi phạm; trong đó, một số đối tượng có tiền án, tiền sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

