CLIP: Chuyện lạ: Họp chợ tại các… đám ma!

Ngày 18-5, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã nắm thông tin trên mạng xã hội về việc tụ tập buôn bán tại khu vực gần một đám tang trên địa bàn.

Các quầy sạp bán hàng hóa tại trục đường gần nhà có người mất



Theo ông Y Ngơn Niê, tình trạng này xảy ra khoảng 4 năm nay, nhưng phần lớn việc tụ tập buôn bán diễn ra ở khu vực gần nghĩa trang nên không gây ảnh hưởng nhiều.

"Vụ việc vừa được phản ánh trên mạng xã hội xảy ra tại buôn Ea Ktur, xã Ea Ktur. Bài viết của bạn trẻ ấy rất ý nghĩa. Tôi sẽ giao cho bộ phận văn hóa làm việc với ban tự quản buôn để tổ chức quán triệt, tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ vấn đề” - ông Y Ngơn Niê thông tin.

Trước đó, chị HBhiên Buôn Yă, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk (người Ê-đê, ngụ xã Ea Ktur), đã đăng tải đoạn clip phản ánh thực trạng “chợ ma chay”, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, chị HBhiên cho biết trước đây, chị sống ở TP HCM nên không chứng kiến trực tiếp. Cách đây ít ngày, khi dự đám tang một người bác trong họ và tận mắt chứng kiến, chị thực sự bàng hoàng về "chợ ma chay".

Theo chị, trong ngày cuối của đám tang, bất ngờ xuất hiện cả chục quầy, sạp bày bán đủ thứ như quần áo, thức ăn, đồ chơi trẻ em… trên trục đường sát nhà nhà có người mất.

Việc tụ tập buôn bán trong khoảng thời gian tiễn đưa người đã mất về nơi an nghỉ cuối cùng khiến giao thông ách tắc. Điều khiến chị đau lòng nhất là xe chở quan tài phải dừng lại chờ di dời các hàng quán buôn bán ven đường mới có thể tiếp tục di chuyển.

“Đó là khoảnh khắc khiến em thấy rất buồn và bức xúc. Một đám tang không thể trở thành nơi buôn bán hay diễn ra những hoạt động thiếu tôn trọng như vậy” - chị HBhiên nói.

Cũng theo nữ sinh viên này, trong văn hóa truyền thống của người Ê-đê, không có việc “họp chợ” tại đám tang như hiện nay. Tang lễ là một nghi thức thiêng liêng, thể hiện sự kính trọng đối với người đã khuất, đồng thời gắn kết cộng đồng buôn làng và lưu giữ những giá trị cội nguồn dân tộc.

Tuy nhiên, ở một số nơi hiện nay, ý nghĩa đó đang bị phai nhạt khi nhiều người đến đám tang không còn với mục đích chia buồn hay tiễn biệt, mà biến không gian ấy thành nơi tụ tập ăn uống, quay phim, livestream, mở nhạc ồn ào, thậm chí buôn bán ngay trong khu vực tổ chức tang lễ.

“Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ đó là phong tục của người Ê-đê, trong khi bản chất văn hóa của dân tộc mình vốn rất thiêng liêng, nhân văn và đầy sự kính trọng với người đã khuất” - chị HBhiên trăn trở.

CLIP: Họp chợ tại các… đám ma!. Clip và nội dung chị HBhiên Buôn Yă cung cấp

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động