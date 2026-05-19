Xe đang đổ RON95, chuyển sang xăng E10 cần lưu ý điều gì?

Chuyển từ RON95 sang E10 liệu có gây hại cho xe máy, ô tô?

Nhiều người dùng ô tô, xe máy lo ngại khi chuyển từ xăng RON95 sang xăng sinh học E10 – loại nhiên liệu pha 10% ethanol. Theo Petrolimex, sau thời gian thí điểm, chưa ghi nhận sự cố đáng kể liên quan đến chất lượng E10 và phần lớn xe đời mới hiện nay đều có thể sử dụng loại xăng này mà không cần điều chỉnh động cơ.

Tuy nhiên, với xe cũ hoặc ít được bảo dưỡng, người dùng nên kiểm tra hệ thống nhiên liệu, đặc biệt là lọc xăng, đường ống và các chi tiết cao su do ethanol có khả năng hút ẩm và làm sạch cặn mạnh hơn xăng thông thường. Ngoài ra, không nên để xe “đắp chiếu” quá lâu với nhiên liệu trong bình vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng xăng và khả năng vận hành.

Honda, VinFast và nhiều hãng lớn tăng tốc cuộc chiến xe máy điện tại Việt Nam

Thị trường xe máy điện Việt Nam được dự báo sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động trong năm 2026 khi hàng loạt thương hiệu lớn như Honda, VinFast, Dat Bike và TMT Motors chuẩn bị tung ra nhiều mẫu xe mới ở cả phân khúc phổ thông lẫn cao cấp.

Trong đó, Honda UC3 được xem là “quân bài chiến lược” của Honda với pin LFP, tầm hoạt động khoảng 120 km và nhiều công nghệ hiện đại như màn hình TFT hay hỗ trợ lùi xe. VinFast cũng mở rộng dải sản phẩm với các mẫu maxi-scooter như Rasad nhằm cạnh tranh ở nhóm khách hàng cao cấp.

...

Bên cạnh đó, TMT Motors giới thiệu nhiều mẫu xe điện mới sử dụng pin LFP, quãng đường tối đa lên tới 180 km mỗi lần sạc.

Không chỉ cạnh tranh giá bán, các hãng còn tập trung nâng cấp công nghệ pin, mở rộng hệ sinh thái đổi pin và cải thiện thiết kế nhằm đón đầu xu hướng chuyển đổi xanh tại Việt Nam, nhất là khi nhiều đô thị bắt đầu siết tiêu chuẩn khí thải từ năm 2026.

Loạt xe hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026 tại Việt Nam

Thị trường ô tô hybrid tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong tháng 4/2026 với sự áp đảo của các thương hiệu Nhật Bản. Dẫn đầu doanh số là Toyota Innova Cross với 238 xe bán ra, nhờ không gian rộng rãi, công nghệ hybrid thế hệ mới và tính thực dụng cao. Theo sau là Suzuki XL7 Hybrid đạt 195 xe, ghi điểm bằng khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giá bán dễ tiếp cận.

Toyota Innova Cross dẫn đầu phân khúc xe hybrid.

Ở nhóm SUV đô thị, Toyota Corolla Cross Hybrid đạt doanh số 165 xe, trong khi Honda HR-V e:HEV bán được 151 xe nhờ thiết kế thể thao và gói an toàn hiện đại. Toyota Camry Hybrid cũng góp mặt với 148 xe, tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc sedan hạng D nhờ khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm xăng.

Xu hướng lựa chọn xe hybrid ngày càng rõ nét khi người dùng ưu tiên các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhưng không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc.

Tác giả: Văn Chế (Tổng hợp)

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường