Sét đánh bò chết la liệt giữa đồng tại Hà Tĩnh

Theo thông tin từ UBND xã Trường Lưu, sáng sớm nay (18.5), người dân thôn Trung Hòa phát hiện 5 con bò nằm chết la liệt giữa cánh đồng lúa. Trong số đó có 1 con đang mang thai.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống kiểm tra. Theo xác định ban đầu, đàn bò nói trên là tài sản của hộ ông Đường Văn Quế và ông Đường Văn Vĩnh (cùng trú thôn Trung Hòa).

Hình ảnh xót xa đàn bò bị sét đánh nằm chết la liệt giữa đồng

“Qua nhận định ban đầu, nhiều khả năng đàn bò bị sét đánh trong trận mưa dông xảy ra vào đêm qua. Thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng”, cán bộ xã Trường Lưu thông tin.

Hiện, địa phương đã lập biên bản vụ việc và sẽ xem xét phương án hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại.

Trước đó, tối 17.5, nhiều khu vực tại Hà Tĩnh xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc và sét mạnh.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá